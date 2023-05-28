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İletişim Başkanlığı yalanladı: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), belgesi olmayan kolluk kuvvetlerinin oy kullanmaya çalıştığına dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

28 Mayıs 2023 Pazar 11:51 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı yalanladı: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
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DMM'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kadıköy ve Sarıyer'de belgesi olmadan oy kullanmaya çalışan polis ve bekçilerin sandık görevlileri ve müşahitler tarafından engellendiği haberinin asılsız olduğu belirtildi.

DMM'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Oy kullanacak kolluk güçlerini gösteren 142 belgesinin pusulalarla birlikte çıkması bazı görevlilerin itirazına neden olmuş, ancak belgenin orada olması gerektiği anlaşılınca sorun çözülmüştür. Ayrıca Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin sandık görevi bulunmamaktadır.

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