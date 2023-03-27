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İletişim başkanlığı yalanladı: Satışı söz konusu değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan '9 trilyon dolar değeri olan Etibank, ABD'li şirkete 40 milyon dolara satılıyor' iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, 'Etibank 2001 yılında kapanmıştır. Bor madenlerini işleten ETİ MADEN'in de satışı söz konusu değildir' ifadeleri kullanıldı.

27 Mart 2023 Pazartesi 01:55 - Güncelleme:
İletişim başkanlığı yalanladı: Satışı söz konusu değildir
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından organize şekilde paylaşılan, "9 trilyon dolar değeri olan Etibank, ABD'li şirkete 40 milyon dolara satılıyor" iddiasını gerçeklikle örtüşmediğini açıkladı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada "Etibank 2001 yılında kapanmıştır. Bor madenlerini işleten ETİ MADEN'in de satışı söz konusu değildir" denildi.

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