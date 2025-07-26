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İletişim Başkanlığı: Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor

Türkiye genelinde devam eden yangınlara ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yangınları söndürmek üzere havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı: Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ankara Eymir'deki yangına 2 uçak ve 5 helikopter, Antalya Gazipaşa'daki yangına 2 uçak ve 11 helikopter, Karabük Safranbolu'daki yangına 2 uçak ve 23 helikopter, Mersin Silifke'deki yangına 4 uçak, 8 helikopter ve kara unsularıyla müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilgili kurumların destekleriyle devam eden 4 yangından; Ankara Eymir'deki yangına 2 uçak, 5 helikopter, Antalya Gazipaşa'daki yangına 2 uçak, 11 helikopter, Karabük Safranbolu'daki yangına 2 uçak, 23 helikopter, Mersin Silifke'deki yangına 4 uçak, 8 helikopter ve kara unsularıyla müdahaleler sürüyor."

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