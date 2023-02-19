İletişim Başkanlığı yayımladı... İşte asılsız haberler ve gerçekler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, depremlerle ilgili 17-18 Şubat Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

Bültende, "Deprem bölgesi riskli değilmiş, refakatsiz çocuklar cemaatlere veriliyor, Hatay'da yabancılara mülk satılıyor, "Gaziantep'teki Mehmet Şahan Camii'nin imamı depremzedeleri camiden çıkararak caminin kapılarını kilitledi ve Merkez Bankası tarafından AFAD'a bağış yapıldığı için yapılacak harcamaların Sayıştay denetiminden muaf olduğu" iddialarına yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında, "Deprem bölgesi riskli değilmiş" başlığıyla yayımlanan haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının ifade edildiği bültende, yüzde 65'i ruhsatsız yapılardan oluşan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahallelerinin, Bakanlar Kurulu Kararıyla 2013 yılında riskli alan ilan edildiği vurgulandı.

Bültende, söz konusu iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına, bazı kesimlerden itiraz gelmiş ve Bakanlar Kurulu'nun bu kararı mahkemeye taşınmıştır. Yapılan itiraz üzerine Bakanlar Kurulu'nun 'riskli alan' kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanlar yeniden riskli alan ilan edilmiştir. Ancak, aynı kesimler bu kararı da mahkemeye taşımış ve tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm sürecinin önünü tıkamıştır.

Sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. Devam eden süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'da TOKİ eliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, bahse konu alandaki vatandaşlarımızın yüzde 80'i ile anlaşılmıştır. 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir."

"REFAKATSİZ ÇOCUKLAR CEMAATLERE VERİLİYOR" İDDİASI

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Sahipsiz depremzede çocukları tarikatlar mı kaçırıyor?" ve "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" başlıklı haberlerde geçen iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Bültende, söz konusu iddialara ilişkin şu açıklamalara yer verildi:

"Haberlerde, afetten etkilenen 20 refakatsiz çocuğun, bir yardım kuruluşu tarafından tutulan evlere yerleştirildiği ileri sürülmüştür. Belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) ekiplerince hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup hanede kalanların Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocukları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda, daha önce Hatay Kırıkhan'da Suriyeli annelerinin refakatindeki yetim çocuklara yardımcı olan hayırsever bir grup gönüllünün, depremde evleri zarar gören Suriyeli anneler ve çocuklarını İstanbul'a getirerek kendi evini tahsis ettiği anlaşılmıştır.

Kendilerini "Yetim Hamileri" olarak adlandıran grubun üyesi Aynur Akdeniz, aile üyeleri, akrabaları ve arkadaşlarından oluşan grubun, çocuk ve anneler başta olmak üzere yardıma ihtiyacı olanları desteklemek için gönüllü çalıştığını açıklamıştır. Akdeniz, Suriyeli anneler ve çocuklarıyla 6 yıldır ilgilendiklerini, depremde evleri ağır hasar görünce, gönüllülerin yazlıklarını bu ailelere tahsis ettiğini açıklamıştır."

"HATAY'DA YABANCILARA MÜLK SATILIYOR" İDDİASI

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Hatay'da yabancılara mülk satılıyor" iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Bültende, söz konusu iddialara ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu:

"1980 yılında Hatay'da yabancılara mülk satışı yasaklanmıştır. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun 2011 yılında aldığı bir karar çerçevesinde hazine arazilerinden bu tip mülk satışları tamamen yasaklanmıştır. Yine Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 2008 tarihli kararı ile kamu yararı ve ülke güvenliği gerekçesiyle Hatay, Kilis, Mardin illerinde yabancıların taşınmaz edinimi yasaklanmıştır."

"GAZİANTEP'TEKİ MEHMET ŞAHAN CAMİİ'NİN İMAMI DEPREMZEDELERİ CAMİDEN ÇIKARARAK CAMİNİN KAPILARINI KİLİTLEDİ" İDDİASI

"Gaziantep'teki Mehmet Şahan Camii'nin imamı depremzedeleri camiden çıkararak caminin kapılarını kilitledi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Dezenformasyon Bülteni'nde, söz konusu iddialara yönelik şu ifadeler kullanıldı:

"İddiaya konu Mehmet Şahan Camii'nin kamera kayıtlarına ulaşılmış, iddia sahiplerinin camide yalnız oldukları ve kendi iradeleriyle camiden çıktıkları tespit edilmiştir. Röportaj yapılan vatandaş da sosyal medyada dolaşan görüntülerle ilgili, 'yönlendirildiğini' ifade etmiştir."

"MERKEZ BANKASI TARAFINDAN AFAD'A BAĞIŞ YAPILDIĞI İÇİN YAPILACAK HARCAMALARIN SAYIŞTAY DENETİMİNDEN MUAF OLDUĞU" İDDİASI

"Merkez Bankası tarafından AFAD'a bağış yapıldığı için yapılacak harcamaların Sayıştay denetiminden muaf olduğu" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Dolayısıyla Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri'nden biri olan AFAD, Sayıştay Başkanlığı tarafından denetime tamamen açık bir kurumdur."