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Güncel

İletişim Başkanlığı,'1,5 yıllık zor süreç' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA28 Mart 2024 Perşembe 01:20 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı,'1,5 yıllık zor süreç' iddiasını yalanladı
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Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmadığının kaydedildiği açıklamada, "Bakan Şimşek'in açıklaması iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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