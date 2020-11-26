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İletişim Başkanlığınca Formula 1 kapsamında hazırlanan İstanbul tanıtım filmi yayınlandı

Türkiye'de yapılan Formula 1 yarışları kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı amaçlı şehrin muhtelif bölgelerinde çekimi gerçekleştirilen tanıtım filmi yayınlandı.

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26 Kasım 2020 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:33
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Tanıtım filminde dünyaca ünlü Formula 1 takımları Redbull Racing ve AlphaTauri F1 takımları ve pilotları Alexander Albon ile Pierre Gasly yer aldı.

İletişim Başkanlığının himayelerinde hazırlanan tanıtım filminde Sultanahmet, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli, Arnavutköy-Bebek sahil yolu, Üsküdar Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi önemli lokasyonlar etkili çekimlerle sporseverler ve dünya kamuoyu ile buluştu.

Çekimler kapsamında iki Formula 1 aracı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden dünyanın ilk kıtalararası karşılıklı geçişini ve kıtalararası pit-stop’unu icra etti.

İstanbul’un Formula1 yarış araçlarıyla turlandığı tanıtım filminin, dünya genelinde yüz milyonlarca izleyiciye ulaşması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “F1 takımlarının bu güzel tanıtım filmiyle İstanbul'umuzun güzellikleri küresel çapta milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Uluslararası spor organizasyonlarının ülkemizin tanıtımına katkısını çok önemsiyoruz. Benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. 

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