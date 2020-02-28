İletişim Başkanlığı'nda İdlib için bilgilendirme toplantısı
İletişim Başkanlığı'nda basın mensuplarının katılımıyla İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.
28 Şubat 2020 Cuma14:25 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 14:25
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, İdlib’de yaşanan son gelişmelere ilişkin, medya kurumlarının Ankara Temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği bilgilendirme toplantısı, İletişim Başkanlığında başladı.
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