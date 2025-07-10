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İletişim Başkanlığı'nda tören!

Prof. Dr. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı görevini Prof. Dr. Burhanettin Duran'a devrediyor.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 13:55 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'nda tören!
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Prof. Dr. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı görevini Prof. Dr. Burhanettin Duran'a devretti.

Altun'un açıklamalarından satır başları:

İçinde yaşadığımız şu hakikat ötesi çağda, hakikat mücadelesi veren hakikat neferleri olarak faaliyet gösteren sizlere, medya mensuplarına da çok teşekkür ediyorum.

Ülkemiz için mücadelemize devam edeceğiz. 7 yıllık çalışma hayatımız süresince medya mensuplarının haklarının iyileştirilmesi için çok ciddi gayretler sarf ettik

Duran'ın açıklamalarından satır başları:

Hem Türkiye'nin müessir bir güç olarak uluslararası itibarının daha da yükseltilmesi, hem de yumuşak gücünden dijital alandaki yatırımlarına kadar birçok konuda ortaya güzel şeyler koyuldu. Bunların devam etmesi, Fahrettin Bey'in oluşturduğu yeni nesil bir ulusal iletişim modelinin etkin bir şekilde sürdürülmesi yapacağımız çalışmalar arasında olacak.

Hakikati merkeze alan bir anlayışla, içerde güveni, refahı, huzuru; dışarıda ise ülkemizin itibarı ve etkisini tahkim etmek için çaba sarf edeceğiz.

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