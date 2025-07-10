Prof. Dr. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı görevini Prof. Dr. Burhanettin Duran'a devretti.

Altun'un açıklamalarından satır başları:

İçinde yaşadığımız şu hakikat ötesi çağda, hakikat mücadelesi veren hakikat neferleri olarak faaliyet gösteren sizlere, medya mensuplarına da çok teşekkür ediyorum.

Ülkemiz için mücadelemize devam edeceğiz. 7 yıllık çalışma hayatımız süresince medya mensuplarının haklarının iyileştirilmesi için çok ciddi gayretler sarf ettik

#CANLI İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran (@burhanduran): Hakikati merkeze alan bir anlayışla, içerde güveni, refahı, huzuru; dışarıda ise ülkemizin itibarı ve etkisini tahkim etmek için çaba sarf edeceğiz. pic.twitter.com/3cM5dKf8N9 — 24 TV (@yirmidorttv) July 10, 2025

Duran'ın açıklamalarından satır başları:

Hem Türkiye'nin müessir bir güç olarak uluslararası itibarının daha da yükseltilmesi, hem de yumuşak gücünden dijital alandaki yatırımlarına kadar birçok konuda ortaya güzel şeyler koyuldu. Bunların devam etmesi, Fahrettin Bey'in oluşturduğu yeni nesil bir ulusal iletişim modelinin etkin bir şekilde sürdürülmesi yapacağımız çalışmalar arasında olacak.

Hakikati merkeze alan bir anlayışla, içerde güveni, refahı, huzuru; dışarıda ise ülkemizin itibarı ve etkisini tahkim etmek için çaba sarf edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...