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İletişim Başkanlığında yeni dönem: Burhanettin Duran atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirildi. Görev değişikliği Resmi Gazete'de ilan edilerek yürürlüğe girdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan atama sonrası ilk açıklama geldi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 00:05 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığında yeni dönem: Burhanettin Duran atandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Duran getirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, atamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Duran, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Prof. Dr. Burhanettin Duran, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesinde tamamladı.

Duran'ın Türk dış politikası, ABD, Avrupa, İslamcılık, demokrasi, çatışma bölgeleri ve sivil toplum konuları üzerine çok sayıda kitabı ve makalesi yayımlandı.

Prof. Dr. Duran, SETA Genel Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Duran, "Türkiye's Vision For Its New Century", "Milli Teknoloji Hamlesi", "15 Temmuz Sonrası Türkiye" gibi eserlerin editörlüğünü üstlendi.

Ayrıca yaklaşık 10 yıl Sabah Gazetesi'nde köşe yazıları yayımlanan, TRT, NTV ve A Haber'de programlar yapan Duran, Kriter Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini de üstlendi.

Duran, 2024 Mayıs ayından itibaren Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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