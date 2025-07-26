İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2025 Cumartesi / 1 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı'ndan anlamlı çalışma! Orman yangınları için rehber hazırlandı
Güncel

İletişim Başkanlığı'ndan anlamlı çalışma! Orman yangınları için rehber hazırlandı

İletişim Başkanlığı, vatandaşların, orman yangınlarına karşı alması gereken tedbirler ile yangınla karşılaşmaları durumunda yapmaları gerekenlerin yer aldığı rehber hazırladı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 19:07 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan anlamlı çalışma! Orman yangınları için rehber hazırlandı
ABONE OL

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meydana gelen yangınlarla mücadelede devletin, tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içinde gerekli tüm tedbirleri aldığı belirtildi.

Buna karşın, orman yangınlarını önlemenin en etkili yolunun, her bir vatandaşın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi olduğu vurgulanan paylaşımda, yangına sebep olabilecek en küçük ihmallerden dahi kaçınarak doğanın ve geleceğin birlikte korunması çağrısı yapıldı.

Paylaşımda yer verilen infografikte, vatandaşların orman yangını görmeleri halinde neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

"Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadesinin yer aldığı görselde, "Önümüzdeki günlerde çok daha dikkatli davranmalı, orman yangınlarına karşı duyarlı olmalıyız." çağrısında bulunuldu.

HIZLI İHBAR VURGUSU

Yangın riskinin görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Hattı'nın aranması gerektiği belirtilen görselde, her saniyenin önemli olduğu, hızlı ihbarın hayat kurtardığı ve ormanları koruduğu vurgulandı.

Türkiye'nin yangın risk haritasına yer verilen görselde, sıcak hava, düşük nem, şiddetli rüzgarın ihmal ve dikkatsizlikle birleşmesi halinde felaketin kaçınılmaz olduğuna işaret edildi.

Görselde, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ise şöyle sıralandı:

"Ormanlık alanlarda kesinlikle ateş ve mangal yakılmamalı, ormanlarda ateşli piknik yapılmamalı. Ormana çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atılmamalı, ormanlık alanlarda sigara içilmemeli ve kara yollarına sigara izmaritleri atılmamalı. Anız yakımından vazgeçilmeli, yakanlar veya teşebbüs edenler uyarılmalı ve yetkili mercilere bildirilmeli, bahçe ve tarlalardan çıkan budama ve biçim artıkları yakılmamalı, ormanlık alanlara yakın yerlerde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılmamalı. Orman sınırlarına yakın alanlarda, kuru otların olduğu yerlere araç park edilmemeli, enerji nakil hatlarına zarar verecek ve yangına sebep olabilecek davranıştan kaçınılmalı."

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.