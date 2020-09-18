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İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan-Sanchez görüşmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

DHA18 Eylül 2020 Cuma 12:57 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 12:57
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde İspanya'ya verdiği destekte olduğu gibi, iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğini devam ettireceklerini belirterek, ticaret ve yatırımların artırılmasından bölgesel ve uluslararası konularda diyaloğun sürdürülmesine kadar bütün hususlarda karışılıklı bir kararlılığın tesis edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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