İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2024 Pazar / 29 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı'ndan Beyoğlu'ndaki İsrail protestosu açıklaması: Müdahale olmadı, 2 görevli açığa alındı
Güncel

İletişim Başkanlığı'ndan Beyoğlu'ndaki İsrail protestosu açıklaması: Müdahale olmadı, 2 görevli açığa alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde İsrail karşıtı protestoya izin verildiğini, herhangi bir müdahalenin olmadığını, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurdu.

7 Nisan 2024 Pazar 00:21 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan Beyoğlu'ndaki İsrail protestosu açıklaması: Müdahale olmadı, 2 görevli açığa alındı
ABONE OL

DMM, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde İsrail karşıtı protestoya izin verildiğini, herhangi bir müdahalenin olmadığını, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurdu.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde, Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle İsrail'i protesto etmek için yapılacak gösteriye izin verilmiş ve gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Protesto süresince, protestoculara herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmamıştır.

Protesto bittikten sonra bir grup, tüm uyarılara rağmen dağılmamış ve devlet büyüklerine hakarette bulunmuştur. Olayda 43 kişi yakalanmış, 38 kişi kimlik kontrolünün ardından 5 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır.

Gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.