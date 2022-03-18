İletişim Başkanlığı'ndan ''Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri'' belgeseli

AA 18 Mart 2022 Cuma 13:44 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 13:44

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, belgesel serisinde, Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen kahramanlarının hikayeleri, canlarını hiçe sayarak verdikleri mücadele anlatılıyor.

Belgesel, sadece savaşmak için köyünden dışarı çıkan çocukların, mektebini yarıda bırakmış genç talebelerin, şifa olmaya giden sağlıkçıların, tabur imamlarının, canı pahasına tabyasını terk etmeyen topçuların, ömrünü cephelerde Mehmetçiğe kumandanlık etmeye adayan paşaların hikayelerini aktarıyor.

"Bir Hilal Uğruna Çanakkale" genel başlığı altında; "Ateşin İçinden Geçenler: Çanakkale Savaşı'nda Susmayan Tabyalar ve Kahraman Topçular", "Kalemı̇ni Toprağa Gömenler: Çanakkale Savaşında Mektepliler", "Savaşın Kaderı̇nı̇ Değiştı̇renler: Çanakkale'de Askeri Zeka ve Osmanlı Kumandanı Cevat Paşa", "Sı̇perlerı̇ Dolduran Dualar: Çanakkale Savaşı'nda Tabur İmamları", "Yaraları Saranlar: Çanakkale Savaşında Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve Sağlıkçılar" ve "Tarı̇he Not Düşenler: Çanakkale Savaşı Hatıratları ve Münim Mustafa" olmak üzere 6 bölümden oluşan söz konusu belgesel serisi bugün, TRT Belgesel'de ve Başkanlığın sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

- "1915-1916 BASINDA ÇANAKKALE ZAFERİ" ADLI KİTAP HAZIRLANDI

Öte yandan İletişim Başkanlığı tarafından "1915-1916 Basında Çanakkale Zaferi" adlı kitap hazırlandı.

Söz konusu kitapta, Çanakkale Zaferi ile ilgili ulusal ve uluslararası basında yayımlanan binlerce eşsiz belge, haber, fotoğraf, yorum ve karikatür bir araya getirildi.

- "BU ZAFER, SADECE TÜRK TARİHİNİ DEĞİL, DÜNYA TARİHİNİ DE TEMELDEN ETKİLEDİ"

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un değerlendirmesine de yer verildi.

Altun, Çanakkale Zaferi'nin, bir milletin yalnızca fedakarlığıyla değil, zekasıyla, disipliniyle, çalışkanlığıyla, stratejik aklıyla kazanılmış bir zafer olduğunu belirterek Anadolu'nun, Türk milletinin vatanı olduğunu dünyaya ispatlayan bu destansı mücadelenin kahramanlarını rahmetle ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Bu zaferin sadece Türk tarihini değil, dünya tarihini de temelden etkilediğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Tüm dünya üzerinde böylesine güçlü bir değişim yaratan ve bu kutsal toprakları bize yeniden vatan kılan Çanakkale Savaşı'nın bir kahramanlık öyküsüne dönüşmesi hiç kolay olmadı. Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, özgürlük ve bağımsızlık için bütün engellerin üstesinden nasıl gelebileceğinin en önemli göstergesi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Hazırladığımız 'Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri' belgesel serisiyle, Çanakkale Zaferi'nin kaderini belirleyen, canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın hikayelerini başta gençlerimiz olmak üzere daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve Çanakkale ruhunu yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."