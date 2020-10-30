İletişim Başkanlığı'ndan depreme ilişkin yayınlarda hassasiyet gösterilmesi gereken hususlara dair açıklama

30 Ekim 2020 Cuma 17:10 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 17:10

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından İletişim Başkanlığı'ndan kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin bir açıklama yayınlandı.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

30 Kasım 2020 İzmir’in Seferihisar ilçesi merkezli meydana gelen deprem ülke olarak hepimizi derinden üzmüştür. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. İlgili tüm kurum ve kuruluşları aracılığıyla bütün imkanlarıyla ilk andan itibaren harekete geçen devletimiz, vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli çalışmaları ve tedbirleri koordineli bir şekilde yürütmektedir. Bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesinin mühim bir aracı olan medyamıza da önemli sorumluluklar düşmektedir.