İletişim Başkanlığı'ndan depreme ilişkin yayınlarda hassasiyet gösterilmesi gereken hususlara dair açıklama

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından İletişim Başkanlığı'ndan kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin bir açıklama yayınlandı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
30 Kasım 2020 İzmir’in Seferihisar ilçesi merkezli meydana gelen deprem ülke olarak hepimizi derinden üzmüştür. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. İlgili tüm kurum ve kuruluşları aracılığıyla bütün imkanlarıyla ilk andan itibaren harekete geçen devletimiz, vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli çalışmaları ve tedbirleri koordineli bir şekilde yürütmektedir. Bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesinin mühim bir aracı olan medyamıza da önemli sorumluluklar düşmektedir.
- • Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır.
- • İlgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır.
- • Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir.
- • Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD’ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır.
- • Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayınlanmamalı ve paylaşmamalıdır.
- • Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır.
- • Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir.
- • Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon vb. tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır.
- • Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır.
- • Görüşlerine başvurulan uzmanların konuyu anlaşılır bir dilde, manipülatif söylemlerden kaçınarak kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında kamuoyuna aktarması son derece önemlidir.