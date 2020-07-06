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İletişim Başkanlığı'ndan dikkat çeken Libya paylaşımı: İşte ülkedeki Wagner varlığı

İletişim Başkanlığı, Libya'daki son durumu gösteren paylaşımlarda bulundu. İletişim Başkanlığı, Garbiya ve Jufra Hava üslerini okla işaret eden ve ülkedeki Wagner varlığını gösteren haritaları paylaştı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:04 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:04
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Libya'da Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırı sonrası İletişim Başkanlığı'nın Garbiya ve Jufra Hava üslerini okla işaret eden ve ülkedeki Wagner varlığını gösteren 2 infografik paylaşımı dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı'nın "5 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Sirte genel durum haritası" başlığı ile paylaştığı görselde Darbeci Hafter güçlerinin elinde tuttuğu Garbiya ve Jufra Hava üsleri okla işaret edildi.

05 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARIYLA LİBYA'DA WAGNER VARLIĞI

İletişim Başkanlığı'nın 05 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Libya'da Hafter milislerinin saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'in varlığını gösteren haritası.

CUFRA HAVA ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Libya'da Cufra bölgesinde Hun ve Sukna kentlerinin kuzeydoğusunda yer alan Cufra Hava Üssü neden önemli?

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