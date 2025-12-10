İletişim Başkanlığından ''Gerçeğin Katli - İsrail'in Gazeteciliğe Karşı Savaşı'' Kitabı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, özellikle 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılarda gazetecilerin sistematik biçimde hedef alınmasını tarihsel bir kayıt ve tanıklık sorumluluğu çerçevesinde ele alıyor.

Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı eser, İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef almasını, iletişim altyapısını bilerek yok etmesini ve gerçekleri ortaya çıkaran sesleri susturmak için sivilleri gözünü kırpmadan hedef seçmesini kapsamlı belgeler ve tanıklıklarla ortaya koyuyor.

Kitapta, çelik yelekleri ve kameralarıyla görev yapan gazetecilerin evlerinin bombalanması, ailelerinin hedef alınması ve 37'si kadın olmak üzere İsrail tarafından katledilen 283 basın mensubunun hayat öyküsü anlatılıyor.

"Gerçeğin Katli - İsrail'in Gazeteciliğe Karşı Savaşı" kitabı, yalnızca basın tarihine değil, insanlığın ortak vicdanına da bir kayıt düşüyor. Eser, Filistin halkına yönelik bir asrı aşkın süredir devam eden adaletsizliğin anlaşılmasına, hafızanın korunmasına ve yaşananların belgelenmesine katkı sunmayı hedefliyor.

- "İSRAİL HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞAN GAZETECİLERİ HEDEF ALMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın takdim yazısında, insanlık tarihinin daima çatışmalar ve savaşlara şahitlik ettiğini, tarihin kırılma noktaları olarak ifade edilen bu badirelerle ilgili bilgilerin, kayıt altına alındıkları için bugüne kadar ulaştığını ifade etti.

Tarih yazmanın, tarih yapmak kadar önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, dünyanın gidişatını değiştirecek gelişmelerin peş peşe yaşandığı bu dönemde, olan biteni gözler önüne seren ve tıpkı müverrihler gibi kayıt altına alan basın emekçilerinin, sadece bugünün doğru bir şekilde anlaşılması açısından değil bu gelişmeleri geleceğe aktarma konusunda da önemli bir görevi ifa ettiklerini vurguladı.

Erdoğan, "Hem tarihi bilginin muhafaza edilmesi hem de gerçeklerin kamuoyuna doğru biçimde aktarılması hususunda büyük emek sarf eden basın mensuplarının özellikle çatışma ve savaş bölgelerinde görevlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmelerini sağlamak devletlerin en önemli sorumluluklarından biridir." ifadelerini kullandı.

Bu sorumluluğun uluslararası hukuk ve normlar tarafından defalarca kayıt altına alındığını belirten Erdoğan, basın mensuplarının bu sayede gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde bütün dünyaya duyurabildiğini aktardı.

Devletlerin bu sorumluluğu yerine getirmediği yerlerde ise gerçeklerin duyurulması ve bilinmesinin söz konusu olamayacağına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın uluslararası kamuoyundaki yansımaları tam da dikkat çekmeye çalıştığımız hakikatin habercisidir. İsrail'in yapmaya çalıştığı şey, yalnızca işgal ve kitlesel cezalandırma yöntemiyle başta kadın ve çocuklar olmak üzere bir halkı katletmek değil aynı zamanda bu katliamları hiç yaşanmamış gibi göstermek ve uluslararası toplumu Gazze'de yaptıklarının normal olduğuna inandırmaktır. İsrail bunu sağlamak için de kendi kurguladığı hikayenin ardındaki hakikati ortaya çıkarmaya çalışan gazetecileri hedef almaktadır."

Erdoğan, üzerlerinde çelik yelek, ellerinde kamera ve mikrofonla oldukça zor şartlar altında hakikati ortaya çıkarmaya çalışan ahlaklı ve dürüst basın mensuplarının, İsrail ordusu tarafından sistematik bir şekilde saldırıya uğradığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaş hukukunun ve insancıl hukukun hiçbir kuralını dikkate almayan bu güruh, gerçekleri aktarmaya çalışan basın mensuplarını kendilerince cezalandırmak için evlerini dahi bombalamaktan, aile fertlerini de yok etmekten çekinmemektedirler. Gazze'de basın mensuplarına basın özgürlüğü bir tarafa hayatta kalma hakkı bile tanınmamaktadır." görüşlerine yer verdi.

- İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜ BASIN MENSUPLARINI SELAMLADI

İsrail'in bütün bu girişimlerine rağmen Gazze'de uyguladığı soykırım ve katliamların üstünün örtülemeyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "İsrail, ne kadar susturmaya ve engellemeye çalışsa da vicdanlı yürekler ve hakikatin peşinde koşan gerçek gazeteciler, canları pahasına Gazze'de olan biteni tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermeye devam etmektedir. İsrail'in tarihe kara bir leke olarak geçen saldırıları Filistinli masumların sesi ve sözü olan basın mensuplarını katletmesi ve tarihin İsrail tarafından kana bulanan sayfalarının belgelenmesi bizim için önemli bir görev haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Hem günümüz toplumlarının aydınlanması hem de gelecek nesillerin bilinçlenmesi için çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, "İsrail'in acımasızca öldürdüğü basın mensuplarının azimli mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Cesaretleriyle basın tarihinde şimdiden önemli bir yere sahip olan bu basın mensuplarının canları pahasına dile getirmeye çalıştıkları gerçeklerin daha geniş kitlelere duyurulması için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.