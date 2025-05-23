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İletişim Başkanlığı'ndan İsveç'te ''Daha Adil Bir Dünya Mümkün'' paneli

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)' temalı panel düzenlendi.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 10:41 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan İsveç'te ''Daha Adil Bir Dünya Mümkün'' paneli
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Etkinlik, "Stratcom Public Forum" temalı tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Ardından, panele özel gönderilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un video mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Selver Buldanlıoğlu Şahin'in üstlendiği panele, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Stockholm Üniversitesi Asya ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü'nden Prof. Dr. İsa Blumi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Direktörü Paolo Lembo, BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) Başkanı Catherine Fiankan-Bokonga ve Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doç. Dr. Burak Güneş konuşmacı olarak katıldı.

Panele izleyici olarak akademisyenler, gazeteciler ve farklı ülkelerin diplomatları katıldı.

Panelde, küresel barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulan uluslararası örgütlerin, günümüzün sorunlarına yanıt vermekte zorlandığı vurgulandı. Bu yapıların etkinliğini kaybetmesi ve işlevsizleşmesi nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların ve krizlerin derinleştiği, küresel istikrar ve güvenliğin ciddi tehdit altında olduğu ifade edildi.

Ayrıca, mevcut küresel sistemin ve uluslararası yapıların, siyasi ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda şekillendiği, bu nedenle sürdürülebilir ve adil olmaktan uzaklaştığı belirtildi. Tüm bu sorunlarla başa çıkabilmek için daha adil, kapsayıcı ve etkili yönetişim modelinin artık bir zorunluluk haline geldiği vurgulandı.

Panelde, bölgesel çatışmalar, göç krizleri ve çevre sorunları gibi küresel meselelerin çözümünde daha katılımcı, şeffaf ve adil bir yaklaşımın gerekliliği vurgulandı. Bu çerçevede, Türkiye'nin bu alanlardaki yapıcı çabaları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" söylemiyle somutlaşan adalet, barış ve etkinliğe dayalı çözüm önerileri ön plana çıkarıldı.

Panel kapsamında, "Türkiye Yüzyılı" temalı bir fotoğraf sergisi düzenlenirken, ressam Devrim Erbil'in 60 yılı aşkın sanat hayatını konu alan "Devrim" belgeseli de davetlilerin katılımıyla gösterildi.

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