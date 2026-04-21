İletişim Başkanlığı'ndan kritik hamle! Kamu sitelerinde yapay zekâ dönüşümü başladı

Yazıda, büyük dil modelleri ve üretken yapay zekâ teknolojilerinin bilgiye erişim biçimlerini köklü şekilde değiştirdiğine dikkat çekilirken, teyit edilmemiş veriler üzerinden üretilen hatalı ve yanıltıcı içeriklerin kamuoyunda ciddi riskler doğurabileceği net biçimde ortaya kondu. Bu nedenle kamu kurumlarının dijital varlıklarının yalnızca vatandaşlar için değil, yapay zekâ sistemleri için de güvenilir başvuru kaynağı haline getirilmesi hedefleniyor.

Başlatılan teknik standart uygulamasıyla, kamu kurumlarının internet sitelerinde yer alan içeriklerin, kurumsal yapıların ve öncelikli referans alanlarının yapay zekâ sistemleri tarafından doğru biçimde tanınması ve yorumlanması amaçlanıyor. Böylece kamusal bilginin bütünlüğünün korunması, resmi içeriklerin görünürlüğünün artırılması ve dijital alanda Türkiye'nin iletişim kapasitesinin daha güçlü hale getirilmesi öngörülüyor.

İletişim Başkanlığı'nın attığı bu adım, yalnızca teknik bir güncelleme değil; aynı zamanda bilgi kirliliğine, manipülasyona ve dijital dezenformasyona karşı stratejik bir koruma hattı olarak öne çıkıyor. Kurumlara iletilen rehberde dosya yapısı, teknik gereklilikler ve örnek uygulamalara ayrıntılı şekilde yer verildiği belirtiliyor.

Sürecin, İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek değerlendirme ve dayanıklılık testleriyle destekleneceği; kurumların hazırlık düzeyi, veri bütünlüğü ve teknik uyumluluğunun bu kapsamda ele alınacağı ifade ediliyor. Böylece kamu kurumlarının dijital mecralarda hem vatandaşlara hem de yapay zekâ temelli sistemlere karşı daha sağlam, daha tutarlı ve daha güvenilir bir iletişim yapısına kavuşması hedefleniyor.

Bu dönüşüm, yapay zekâ çağında kamu bilgisinin korunması, devletin dijital hafızasının güçlendirilmesi ve resmi bilginin tek kaynaktan sağlıklı biçimde dolaşıma girmesi bakımından öncü ve belirleyici bir adım olarak öne çıkıyor.