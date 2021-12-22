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İletişim Başkanlığı'ndan Sarıkamış Destanı'na özel klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Sarıkamış Destanı'nın 107. yılına özel klip hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ise hazırlanan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 19:02 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 19:02
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Altun, "Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.' Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arif Nihat Asya'nın "Bir bayrak rüzgar bekliyor" şiirini okuduğu, Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerlerin anlatıldığı klibe de yer verildi.

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