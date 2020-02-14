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İletişim Başkanlığından ''Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin'' kitabı

İletişim Başkanlığınca uluslararası alanda Filistin konusuna duyarlılığı artırmak amacıyla hazırlanan 'Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde ev sahibi ülke heyetine hediye edildi.

AA14 Şubat 2020 Cuma22:30 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 22:30

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, uluslararası programlarda muhataplara sunulmak üzere "Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin" kitabı hazırlandı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ile ev sahibi ülke heyetine hediye edildi.

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda da masada yer alan kitapta, Filistin'in onurlu mücadelesi, İsrail işgalinin süreçleri, yaşanılan uluslararası hukuk ihlalleri, Türkiye'nin Filistin mücadelesine verdiği destek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu işgal ile ilhak planı detaylı şekilde ele alınıyor.

Kitapta ayrıca uluslararası kuruluşlar ve devlet başkanlarının söz konusu plan hakkındaki açıklamaları ve Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımı da bulunuyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın ön sözünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez." sözleriyle özetlenebilecek Türkiye'nin duruşunun tarihsel bir itiraz ve ikaz olduğunu kaydetti.

Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bu planın başarısızlığa mahkum olduğunu ve uygulanabilirliğinin bulunmadığını belirten Altun, "Filistin halkının onlarca yıldır maruz kaldığı acı, işgal ve soykırım politikalarına bu defa izin verilmemelidir. Gerçek bir barış planı ancak uluslararası meşruiyet düzleminde ve Filistin'in haklarının göz önünde bulundurulduğu bir çerçevede gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

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