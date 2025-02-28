İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği ''Türkiye-Afrika Medya Forumu'' başladı

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen forumun açılışında Afrika Yayın Birliği Genel Müdürü Gregoire Ndjaka, Libya İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun konuştu.

Libyalı Bakan Ellafi, forumun her iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizerek, "Hakikat çok önemli ve çok değerlidir, onu mutlaka muhafaza etmemiz gerekmektedir." dedi.

Halihazırdaki iletişimin fikirsel alandaki savaşların aracı olmaya başladığını belirten Ellafi, "Bizim de aktif olarak bu süreçte yer almamız gerekiyor." diye konuştu.

Ellafi, iletişimin gerçekliğin bir yansıması olarak ortaya konması gerektiğini aktararak, bunun Afrika'ya fayda sağlayacağını vurguladı.

Batılı medya kuruluşlarının Afrika'ya gerçekleri yansıtmayan bir bakış açısıyla yaklaştığını dile getiren Ellafi, şöyle konuştu:

"1,4 milyar nüfuslu Afrika kıtasını hızlı kalkınma yolunda ilerleyen bir kıta görmekteyiz. Ekonomik anlamda da kalkınıyor ama ne yazık ki iletişim ve medya alanında nüfusu kadar etkileşimi söz konusu değil. Dış kaynaklar gerçek dışı yaklaşıyor. Batı'nın bu işleyişi ve dezenformasyonla ilişkili olan bakış açısı var. Örneğin göç konusu, sadece rakamlarla kötü olarak yansıyor dış basına. Gerçek anlamda ve sebepleriyle yansımıyor."

Ellafi, medya ve iletişimin diplomatik anlamda ve uluslararası politikalarda iki ana unsur olarak rol oynadığını vurgulayarak, "Bunlar, uluslararası arenada ülkelerin kendi çıkarlarını muhafaza etmekteki gücüyle alakalı unsurlar. Bizim de bu unsurları kendi hak ve çıkarlarımızı koruyacak şekilde hakikati yansıtarak kullanmamız lazım." açıklamasında bulundu.

- "NE YAZIK Kİ GÖÇ KONUSUYLA ALAKALI ANLATILARI GENELLİKLE YANLIŞ BİLGİ"

Afrika Yayın Birliği Genel Müdürü Ndjaka da TRT ile anlaşma imzaladıklarını belirterek bunun gibi girişimleri artırmak istediklerini ifade etti.

Afrika'da şu an basının ilgisini en çok çeken konunun göç meselesi olduğuna dikkati çeken Ndjaka, "Ne yazık ki göç konusuyla alakalı anlatıları genellikle yanlış bilgi ve bunu negatif klişeler domine ediyor. Afrika Yayın Birliği Genel Müdürü bunun için bir zirve düzenliyor. Bu zirve, göç konusundaki Afrika perspektifini yansıtacak." dedi.

Türkiye'nin işbirliğinin de bu konuda çok önemli olduğunu belirten Ndjaka, bir sonraki forumun Afrika'daki bir şehirde olabileceğini söyledi.

Forum kapsamında bugün "Türkiye-Afrika İlişkilerinde Medya ve İletişim Ekosisteminin Güçlendirilmesine Dair Tartışmalar", "Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim: Ortak Vizyon Çerçevesinde İş Birliği İmkanları" ve "Türkiye-Afrika Medya İlişkilerinde Doğru Bilgi Akışı ve Dezenformasyonla Mücadele Stratejileri" oturumları gerçekleştirilecek.