İletişim Başkanlığının düzenlediği ''Türkiye Yayıncılık Zirvesi'' 14 Şubat'ta başlıyor

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, zirveye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra yayın dünyasından akademisyenler, yazarlar, yayınevleri, sektör temsilcileri ve uluslararası konuklar katılacak.

Zirvede, "Dijitalleşen Yayıncılık ve Okuma Kültürünün Geleceği", "Kültürel Diplomasi Aracı Olarak Yayıncılık", "Babıali'den Günümüze: Türkiye'de Matbuat Dünyasının Dönüşümü", "Kamu Yayıncılığının Dünü, Bugünü ve Geleceği", "21. Yüzyılın Çocukları İçin Yazmak: Çocuk Yayıncılığında Yeni Yönelimler", "Yayıncılıkta Sınırları Aşmak: Erişilebilir Yayıncılık", "Dijital Dönüşümün Odağında Kitabın Endüstrisi" ve "Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası: Tanıklıklar" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Leeds Üniversitesinden Prof. Salman Sayyid'in konuşmacı olacağı "Küresel Yayıncılığın Geleceği: Hegemonya, Etik ve Yeni Anlatılar" başlıklı özel oturum da zirvede okuyucuyla buluşacak.

Yayıncılığın 21. yüzyıldaki fırsat ve meydan okumalarının ele alınacağı oturumların yanı sıra "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yayıncılık Tarihimizden Fragmanlar Sergisi" de ziyarete açılacak. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de yayıncılığın tarihini, görsel malzemeler üzerinden aktarmayı amaçlayan sergide, Türkiye'nin zengin yayıncılık mirası dikkate sunulacak.

Etkinlik çerçevesinde, 15 Şubat'ta "Yapay Zekayla Çocuk Hikayesi Yazımı Atölyesi" gerçekleştirilecek. Atölyede katılımcılar, yapay zeka destekli araçları kullanarak hikaye yazma, karakter tasarımı ve görsel oluşturma süreçlerini deneyimleme fırsatı bulabilecek. Atölye sonunda katılımcılara eğitim sertifikaları verilecek.

Programa başvuru ve detaylı bilgi için "www.iletisim.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.