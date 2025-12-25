İletişim sınırların ötesine taşınıyor! Türk Telekom CEO'su Şahin: Gurur duyuyoruz

Türk Telekom CEO'Su Ebubekir Şahin, X sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Şahin, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, erişilebilir ve pratik çözümleri tüm hizmetlerimizin merkezine alıyoruz. Uluslararası dolaşım hizmetimizle, abonelerimizin yurt içinde alıştıkları güvenli ve yüksek kaliteli iletişim deneyimini yurt dışında da kesintisiz biçimde sürdürmelerini sağlıyor, müşteri deneyimi odağımızla iletişimi sınırların ötesine taşıyoruz" dedi.

Açıklamada, "Köklü geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verirken, müşterilerimizin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üretmeye devam ediyoruz. Kullanıcılarımızın yurt dışındaki iletişimlerini kolaylaştıran, uluslararası dolaşım hizmetimizle; 2025 yılının Ocak ayında hizmet vermeye başladığımız Suriye dahil olmak üzere kadim Anadolu medeniyeti topraklarında yüzyıllardır köklü bağlarımızın olduğu sınır komşularımız, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak'ta ve tüm kıtalarda dünyanın birçok noktasında müşterilerimizin iletişimini sınırların ötesine taşıyoruz. Müşteri memnuniyetini odağımıza alan ve küresel ölçekte değer ürettiğimiz bu anlayışla, mesafeleri kısaltan, bağlantıları güçlendiren çözümlerle teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmekten gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.