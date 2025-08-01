İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2025 Cuma / 7 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6641
  • EURO
    47,0703
  • ALTIN
    4373.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim ve Diplomasi dergisinin 14. sayısı yayımlandı
Güncel

İletişim ve Diplomasi dergisinin 14. sayısı yayımlandı

İletişim Başkanlığının uluslararası hakemli dergisi 'İletişim ve Diplomasi'nin 14. sayısı yayımlandı.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 16:25 - Güncelleme:
İletişim ve Diplomasi dergisinin 14. sayısı yayımlandı
ABONE OL

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın süreli yayınları arasında yer alan uluslararası hakemli dergimiz İletişim ve Diplomasi'nin 14. sayısı yayımlandı. Aralık 2025'te 'Aile ve Dijital Çağda İletişim' temasıyla yayımlanacak olan 15. sayımıza da katkı sunmak isteyen araştırmacılarımızın ilgili çalışmalarını 15 Ekim 2025 tarihine kadar bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni sayı 12'si araştırma makalesi ve 2'si derleme makalesi olmak üzere 14 makaleden oluşuyor.

Derginin başeditörlüğünü yürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dergideki yazısında, İletişim ve Diplomasi dergisinin 2013 yılından bu yana, iletişim, halkla ilişkiler, medya, kamu diplomasisi ve uluslararası ilişkiler alanlarında ulusal ve uluslararası, özgün ve kaliteli araştırmalar yayımlayarak akademik alana katkı sunduğunu belirtti.

Duran, derginin bu sayısında belirli bir temaya bağlı kalmaksızın, ilgili alanların farklı yönlerine ışık tutan özgün çalışmaların bir araya getirildiğini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Cinayet zanlısı kümesten çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.