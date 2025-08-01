İletişim ve Diplomasi dergisinin 14. sayısı yayımlandı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın süreli yayınları arasında yer alan uluslararası hakemli dergimiz İletişim ve Diplomasi'nin 14. sayısı yayımlandı. Aralık 2025'te 'Aile ve Dijital Çağda İletişim' temasıyla yayımlanacak olan 15. sayımıza da katkı sunmak isteyen araştırmacılarımızın ilgili çalışmalarını 15 Ekim 2025 tarihine kadar bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni sayı 12'si araştırma makalesi ve 2'si derleme makalesi olmak üzere 14 makaleden oluşuyor.

Derginin başeditörlüğünü yürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dergideki yazısında, İletişim ve Diplomasi dergisinin 2013 yılından bu yana, iletişim, halkla ilişkiler, medya, kamu diplomasisi ve uluslararası ilişkiler alanlarında ulusal ve uluslararası, özgün ve kaliteli araştırmalar yayımlayarak akademik alana katkı sunduğunu belirtti.

Duran, derginin bu sayısında belirli bir temaya bağlı kalmaksızın, ilgili alanların farklı yönlerine ışık tutan özgün çalışmaların bir araya getirildiğini ifade etti.