İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı işgal girişimi, Suriye'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Orta Doğu'daki son durum savaşın bölgeye yayılma riski ve Türkiye'ye yönelik tehditler akıllara 'İsrail'in savaş ateşi Ankara'ya sıçrar mı?' sorusunu getirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'dan sonra Türkiye'ye saldırabileceği yönünde bir açıklama yaptı.
'PKK/YPG'Yİ DESTEKLEYENLER KİM?'
İletişimci-Yazar Ali Saydam, "İsrail 1948'ten bu yana savaşı kuzeye ve güneye yayıyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG üyelerini destekleyen kim? Bizim de savaş verdiğimiz İsrail ve ABD." dedi.
'TÜRKİYE OLARAK ABD VE İSRAİL İLE SICAK ÇATIŞMA HALİNDEYİZ'
Türkiye'nin sadece terör örgütleriyle değil arkasındaki isimlerle de savaştığının altını çizen Ali Saydam, "Biz sadece PKK/YPG ile savaşmıyoruz. Biz arkasındaki isimlerle de savaşıyoruz. Türkiye zaten fiilen İsrail ve ABD desteğindeki PKK/YPG unsurları ile sıcak çatışma halinde." değerlendirmelerinde bulundu.
TBMM'de gerçekleştirilen kapalı oturum sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına eleştirilerde bulunan Saydam, "Muhalefetin 'ne işimiz var orada' diyerek reddettiği sınır operasyonları ile bir araya getirdiğimizde 'İsrail'in Türkiye ile ilgili tehdidi var mı?' sorusunu ortaokul öğrencisine sorsan Özgür Özel'den daha akıllıca cevap vereceğine eminim. İsrail'den Ankara için sıcak bir durum var. Netanyahu'nun ve İsrail'in Türkiye ile ifadelerine baktığımızda bile sorunun yanıtını bulabiliriz." ifadelerini kullandı.