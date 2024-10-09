İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı işgal girişimi, Suriye'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Orta Doğu'daki son durum savaşın bölgeye yayılma riski ve Türkiye'ye yönelik tehditler akıllara 'İsrail'in savaş ateşi Ankara'ya sıçrar mı?' sorusunu getirdi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'dan sonra Türkiye'ye saldırabileceği yönünde bir açıklama yaptı.

İsrail konulu kapalı oturum sona erdi Yaşanan gelişmelerin ardından TBMM geçtiğimiz günlerde İsrail tehdidi gündemiyle toplandı. Yapılan oturum sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Erdoğan'ın söylediği sözden endişe etmesin. Altını dolduracak bir kelime yok. Bilmediğiniz bir şey yok. Bugünden yarına Türkiye'ye saldıracaklarına dair hiçbir şey yok" açıklamalarında bulundu. AK Parti'den arz-ı mevud tepkisi İletişimci-Yazar Saydam, Gazeteci Murat Çiçek moderatörlüğünde yayınlanan "Açık Görüş" programında Özel'e sert eleştirilerde bulundu. Saydam, " İsrail'in Türkiye ile ilgili tehdidi var mı? sorusunu ortaokul öğrencisine sorsan Özgür Özel'den daha akıllıca cevap vereceğine eminim." dedi.

'PKK/YPG'Yİ DESTEKLEYENLER KİM?'

İletişimci-Yazar Ali Saydam, "İsrail 1948'ten bu yana savaşı kuzeye ve güneye yayıyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG üyelerini destekleyen kim? Bizim de savaş verdiğimiz İsrail ve ABD." dedi.

'TÜRKİYE OLARAK ABD VE İSRAİL İLE SICAK ÇATIŞMA HALİNDEYİZ'

Türkiye'nin sadece terör örgütleriyle değil arkasındaki isimlerle de savaştığının altını çizen Ali Saydam, "Biz sadece PKK/YPG ile savaşmıyoruz. Biz arkasındaki isimlerle de savaşıyoruz. Türkiye zaten fiilen İsrail ve ABD desteğindeki PKK/YPG unsurları ile sıcak çatışma halinde." değerlendirmelerinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Filistin'in sesini dünyaya duyurdu

TBMM'de gerçekleştirilen kapalı oturum sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına eleştirilerde bulunan Saydam, "Muhalefetin 'ne işimiz var orada' diyerek reddettiği sınır operasyonları ile bir araya getirdiğimizde 'İsrail'in Türkiye ile ilgili tehdidi var mı?' sorusunu ortaokul öğrencisine sorsan Özgür Özel'den daha akıllıca cevap vereceğine eminim. İsrail'den Ankara için sıcak bir durum var. Netanyahu'nun ve İsrail'in Türkiye ile ifadelerine baktığımızda bile sorunun yanıtını bulabiliriz." ifadelerini kullandı.