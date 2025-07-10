Bilecik'te 22 Kasım 2023 tarihinde, onlarca köpeğin belediye barınağında katledilerek ormanlık alana atılmasıyla ilgili yaşanan skandalda şoke eden bir gelişme yaşandı. Skandalın ardından kameraların karşısına geçen ve "Belediyemizin bu katliamla ilgisi yoktur" diyen CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın, barınaktaki katliam görüntülerini aynı gün, sabit diskleri söktürerek sildirdiği ortaya çıktı.

Skandal olay, 22 kasım 2023 günü Bilecik Belediyesine ait barınakta meydana gelmişti. Vezirhan ilçesinde ormanlık alanda yolun kenarına onlarca ölü köpeğin atıldığını gören vatandaşlar durumu ihbar etmişti. Harekete geçen Jandarma ekipleri, olayın sorumlularını ararken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ülke genelinde infiale neden olmuştu.

Aynı saatlerde Barınağa giderek, kameraların karşısına geçen Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, konuyla ilgilerinin olmadığını ve köpeklerin Vezirhan Belediye sınırları içinde bulunduğunu söylemişti.

Savcılığın talimatıyla bölgedeki tüm kamera kayıtlarını ve plaka tanıma sistemlerini (PTS) inceleyen Jandarma ekipleri ise, öldürülen köpeklerin Bilecik Belediyesine ait aracın kasasında taşınarak yolun kenarına atıldığını tespit etmişti. Savcılık, olayla ilgisi bulunan Barınak veterineri ile birlikte toplam 4 kişiyi gözaltına almıştı.

SABİT DİSKLERİ SÖKTÜRÜP GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRMİŞ

Sabah'ın haberine göre, Yaşanan köpek katliamı skandalıyla ilgili ulaşılan belgeler, şoke eden bir gerçeği ortaya çıkardı.

Olayın araştırılıp incelenmesi için atanan Muhakkik ile Belediye kurumları arasında geçen resmi yazışmalarda, CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın, verdiği talimatla Belediye Barınağındaki kamera kayıt sistemine ait 2 adet sabit diskten tüm görüntüleri sildirdiği ve disklerin de kendisine teslim edildiği ortaya çıktı.

Yapılan resmi yazışmalarda, "Verdiğiniz talimat üzerine yerinden sökülerek ve üzerindeki bilgiler silinerek tarafınıza teslim edilen sabit disklerin ve DVD'lerin kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmediği, sabit disk ve DVD'lerin 3 iş günü içinde teslim edilmesi gerektiğini tarafınıza bildiririm" denildi.

O SKANDAL TUTANAKLARA DA GEÇTİ

Diğer yandan Belediyenin Bilgi İşlem Dairesi tarafından tutulan tutanakta ise, "Başkanlık makamının talimatı üzerine hayvan barınağından sökülerek yerine yenisi konulan kayıt cihazı diskleri içerisinden, 22.11.2023 tarihine ait görüntüler DVD ortamına aktarılmış olup, mevcut sabit disklerin içeriği silinerek temizlenmiş ve DVD'ler ile birlikte Başkanlık makamına teslim edilmiştir" denildi.

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