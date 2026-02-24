İSTANBUL 14°C / 6°C
Güncel

İlginç olay! Bu seçimde kazananı ''arılar'' belirleyecek

Amasya'da hobi olarak arı yetiştiren bir vatandaş, petek çıtalarını 3 siyasi partinin amblemiyle şekillendirip arılar arasında seçim başlattı. Peteklerdeki doluluk oranına göre seçimin kazananı belli olacak.

IHA24 Şubat 2026 Salı 08:50
İlginç olay! Bu seçimde kazananı ''arılar'' belirleyecek
Eşi ve oğluyla birlikte 3 yıl önce arıcılık kursunda aldığı eğitim sonrası Yazı Bağları Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kovanlar yerleştiren Hüseyin Çalışkan, hobi olarak arı yetiştirmeye başladı. İçinde binlerce arının bulunduğu kovanlarının sayısı 35'e ulaşan evli ve 2 çocuk babası Çalışkan, en kaliteli balı yetiştirmeye çabalarken bir kovandaki petek çıtalarına da şekil vermeyi planladı. Siyasetteki rekabeti kovana da taşımak isteyen Çalışkan, AK Parti'nin ampul, CHP'nin altı ok ve MHP'nin üç hilal amblemiyle 3 çıtayı şekillendirdi.

SONUÇLAR EYLÜL AYINDA

3 partiye de büyük saygı duyduğunu belirtip amacının 'siyasete bal tadı' getirmek olduğunu anlatan 49 yaşındaki Çalışkan, "Kovana koyduğum peteklerin en dolusu hangisi çıkarsa seçimi o parti kazanmış olacak. Seçim sonuçlarını eylül ayında göreceğiz" dedi.

LİDERLERE HEDİYE ETMEK İSTİYOR

Çalışkan, hasadın ardından amblemli bal peteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve parti liderlerine de hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.

