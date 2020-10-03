İlginç olay... Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldılar

IHA 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:00 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:00

Edinilen bilgiye göre, 28 Eylül Pazartesi günü Samandağ’ da bulunan Yeni Çarşı binasında iki kişi gece saatlerinde girdikleri çarşıdaki tuvaletin kapılarını çaldı.

Çarşının açık olmasını fırsat bilen iki kişi içeri girdi. Zemin kattaki tuvaletlere yönelen hırsızlar, önce kapıları yerlerinden söktü ardından büyük bir soğukkanlıkla kapılarla birlikte binadan dışarı çıkardı.

Hırsızların kapıları çaldığı o anlar, binanın güvenlik kamerasınca dakika dakika çarşı yönetimi görüntüler ile beraber şahıslar hakkında şikayetçi oldu.