İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ekim 2020 Cumartesi / 15 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlginç olay... Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldılar
Güncel

İlginç olay... Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldılar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki kişi gecenin karanlığından istifade ederek tuvalet kapılarını çaldı. İlginç hırsızlık, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsızların kapıları çaldığı o anlar, binanın güvenlik kamerasınca dakika dakika çarşı yönetimi görüntüler ile beraber şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

IHA03 Ekim 2020 Cumartesi 13:00 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:00
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, 28 Eylül Pazartesi günü Samandağ’ da bulunan Yeni Çarşı binasında iki kişi gece saatlerinde girdikleri çarşıdaki tuvaletin kapılarını çaldı.

Çarşının açık olmasını fırsat bilen iki kişi içeri girdi. Zemin kattaki tuvaletlere yönelen hırsızlar, önce kapıları yerlerinden söktü ardından büyük bir soğukkanlıkla kapılarla birlikte binadan dışarı çıkardı.

Hırsızların kapıları çaldığı o anlar, binanın güvenlik kamerasınca dakika dakika çarşı yönetimi görüntüler ile beraber şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.