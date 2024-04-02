İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ü kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Aliyev, Türk savunma sanayi ürünlerinin kalitesi ve verimliliği nedeniyle dünya çapında elde ettiği ünden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Aliyev, Azerbaycan'da da savunma sanayinin geliştirilmesi konusunda ciddi adımlar atıldığını söyledi.

Görgün ise ziyareti kapsamında Türk savunma sanayisi şirketleri ile Azerbaycan şirketleri arasında çeşitli yönlerde ortak faaliyetlere ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.

Görgün'e, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, REPKON Grup Başkanı İbrahim Külekçi ile ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner de eşlik etti.