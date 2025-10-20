24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün oldu.

Tepeleme bir tabağı yemek mümkün değil. Bu sorumsuzluktur. Bir Müslüman, ihtiyacıyla hayatını organize eder. Bu gerekçenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlerle konuştuğumda da bunu vurgulamaya çalışıyorum. Evlerimizde ekonomik sıkıntı yaşıyorsak ihtiyaçlarımızı değil, hayallerimizi erişemeyecek şekilde kurduğumuz için, kendi imkanlarımızı göz önünde bulundurmadığımız için aile bütçesini enflasyona tabii tutuyoruz. Biz israftan kaçtığımızda neler olur? Dini değerlerimizden ve ilkelerimizden kaçtığımız için oluyor. Bizi omurgalı kılacak nedir? Allah'ın bize yüklediği görevler ve kulluktur. Serpme kahvaltıyı yedikten sonra tat alma zevkimiz bitmeye başlıyor. Yiyecek her şeyin bir sınırı var. yemek bittikten sonra bunlar çöpe atılıyor. Sadece onlar ile dünyada ihtiyaç sahibi olan milyonlarca insana gıda olur.

Biz aslında buradan baktığınızda sadece bir dernek diye bakılmaması lazım. Biz, bu toprakların mayasıyla mayalanmış medeniyet hamlesinin adıyız. Dinî eğitimin hasretini çeken gönüllüler hareketiyiz. 75. Yıl ile ilgili vizyonumuz ve gelecek beklentilerimizde bunları anlatmak istiyoruz. Başka şehirlerde oturan öğrencilerimizi üniversite sınavlarını kazandıkları puanlardan dolayı açtığımız yurtlarımızda barındırıyoruz.

Çocuklar bunları dedi büyütmeyin. Bunları şişirip büyük balon yapmayın. Bak bunlar unutacaksınız, bunlar geçecek. Siz derslerinize odaklanın. Bir an evvel heybenizi bilgiyle doldurun. Mezun olmaya bakın. Sizin içinizden büyük iş adamları, belediye başkanları, sanatçılar, akademisyenler çıkacak. Hatta başbakanlar çıkacak.' Garibim, mekanı cennet olsun, aklına gelmemiş ki cumhurbaşkanları da çıkacak, devlet başkanları da çıkacak. Tayyip Bey ile şubelerimiz farklı. İngilizce, Almanca ve Fransızca şubeleri var. Biz Fransızca şubelerinden yürüdük böyle merdivenin basamaklarında. O da İngilizce tarafından yürüdü. Müthiş bir öğrenciliği vardı. Tayyip Bey'in gençliğinde, her yerde her işi başaran bir yapısı vardı. Öğrenciliğimiz zerinden 50 seneyi aşkın bir süre geçmiş. Bir sınıf arkadaşım rahatsızlık yaşadı, operasyon geçirdi. Telefon açtım, takip ettim. Bugün de açtım, evine gittim. Çayı hazırla, geliyorum dedim. Bir isteğin var mı dedim. Biz hala sınıf arkadaşlarımızla hatta alt üst, yan şubeleri de katarak birimizin ev sahipliğinde toplanır kahvaltı ederiz, yemek yeriz, çay içeriz, sohbet ederiz. Kaç sene geçmiş üzerinden? Arkadaşlarımızın hastalığında, cenazesinde ölüm haberini aldığımızda hemen cenazesine koşarız. Benim çok imrendiğim şey cenazelerde gidip de helallik istendiğinde imam nasıl bilirdiniz sorusunu sorduğunda yüksek sesle iyi biliriz denilmesini kıskanıyorum.