İlim Yayma Ödülleri dördüncü kez sahiplerini buldu

Türkiye'nin ve bilim dünyasının aylardır merakla beklediği, iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen Türkiye'nin Akademi Ödülleri, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine verildi.

29 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra; akademi, siyaset, iş dünyası, kültür ve medya dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı. Törende Büyük Ödül'ün sahibi Prof. Dr. Özcan EREL, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın takdimiyle aldı. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülüne layık görülen Prof. Dr. Barış BAYRAM'a ödülünü TBMM Başkanı Numan KURTULMUŞ takdim etti. Sosyal Bilimler Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Şener AKTÜRK'e ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN verdi.

İlim Yayma Ödülleri her yıl daha da kurumsallaşırken, bu yıl programa anlamlı bir sanat eseri de eklendi. Ünlü besteci Rahman Altın tarafından hazırlanan "İlim Yayma Ödülleri Müziği", tören sırasında muhteşem bir orkestra tarafından ilk kez icra edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'ne olan ilginin her geçen yıl arttığına vurgu yaptı. İlim Yayma Ödülleri ile Türkiye'nin bilim ve akademi alanında uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma geleceğini söyledi. Ödüllerin uluslararasılaşma yolundaki adımlarını "cesur ve isabetli" olarak nitelendirdi:

ERDOĞAN: "İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ'NE TEVECCÜH KATLANARAK ARTIYOR"

"Şunun altını özellikle çizmek durumundayım İlim Yayma Ödülleri'ne yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor. Bu sene üç ayrı dalda, 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı."

"NİÇİN BİZİM NOBEL'İMİZ OLMASIN?"

"İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın? O adımı biz de atarız. Bu cesur ve isabetli adımlarından ötürü İlim Yayma ailemizi kutluyorum."

"ÖDÜL ALAN HOCALARIMIZ ÇALIŞMALARINI UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRDÜ"

"Ödül olan hocalarımız hem çalışmalarını İlim Yayma ailesinin destekleriyle uygulamaya dönüştürdü, hem de bilgi ve tecrübelerini gençlerimizle paylaşma imkanı buldu. Bunun için hocalarımız ve İlim Yayma camiamıza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum"

NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN: "İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AKADEMİK ÖDÜLÜ HALİNE GELDİ; 2027'DE ULUSLARARASILAŞACAK."

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, konuşmasında "2019, 2021 ve 2023'te gerçekleştirdiğimiz ödül törenlerinde yüzlerce başvuru arasından çok değerli ilim insanlarımızı ödüllendirdik. Her bir başvuru, titizlikle yürütülen sekiz aşamalı bilimsel değerlendirme süreçlerinden geçti. Bugün rahatlıkla ifade edebiliyoruz ki: İlim Yayma Ödülleri hem miktar hem de sistematik olarak Türkiye'nin en büyük akademik ödülüdür; dünyanın da sayılı özgün akademik ödüllerinden biri haline gelmektedir." dedi.

"2027 İTİBARIYLA İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ'Nİ ULUSLARARASILAŞTIRIYORUZ."

Törende önemli bir müjde veren Bilal Erdoğan, "Bugün sizlerle yeni bir hedefimizi paylaşıyorum: 2027 itibarıyla İlim Yayma Ödülleri'ni uluslararasılaştırmayı planlıyoruz." dedi.

"SOYKIRIMIN DAHİ KONUŞULAMADIĞI YERDE HANGİ BİLİMSEL ÖZGÜRLÜKTEN SÖZ EDİLEBİLİR?"

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Bilal Erdoğan, dünyanın önde gelen üniversitelerinin sessizliğini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların, sivillerin, ilim insanlarının, hatta kitapların hedef alındığı bu vahşet karşısında sözde özgürlükçü üniversiteler sessiz. Hakikati yazan akademik yayınlar susturuluyor, öğrencilere kelepçe vuruluyor. Soykırımın dahi konuşulamadığı yerde hangi bilimsel özgürlükten söz edilebilir?"

İlim Yayma Cemiyeti'nin gelecek yıl 75. yılına ulaşacağını hatırlatan Bilal Erdoğan, "Üç çeyrek asırdır ilim ve irfan hizmetlerini sürdüren Cemiyetimizi tebrik ediyor, bu davaya gönül veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İLİM YAYMA CEMİYETİ GENEL BAŞKANI YUSUF TÜLÜN'DEN EĞİTİM VURGUSU

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, yaptığı konuşmada, Cemiyetin 1951'den bu yana Türkiye'de eğitimi destekleme misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşundan itibaren ülkenin ilim ve irfanla kalkınmasını hedefleyen idealist bir kadronun eseri olduğunu vurgulayan Tülün, din–ilim–ahlak bütünlüğünün Cemiyetin temel yaklaşımı olduğunu ifade etti.

Tülün, yüz binlerce gencin eğitimine katkı sağlayan okul, yurt ve burs çalışmalarının yanı sıra uluslararası eğitim desteklerinin de devam ettiğini söyleyerek, İlim Yayma Ödüllerinin bilim insanlarını teşvik eden önemli bir program haline geldiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ödüllere verdiği güçlü destek için teşekkür eden Tülün, programa katılan misafirlere ve ödül alan bilim insanlarına şükranlarını sundu.

İDRİS SARISOY: "İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ 2025, REKOR BAŞVURUYLA TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ AKADEMİK ÖDÜL PROGRAMI HALİNE GELDİ."

İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde yaptığı açıklamada 2025 yılı ödül sürecinin kapsamı, değerlendirme aşamaları ve gelecek vizyonuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Sarısoy, ödüllerin akademik camiadaki bilinirliğini artırmak amacıyla 2025'te geniş bir tanıtım çalışması yürüttüklerini belirterek; 134 üniversite rektörüyle görüşüldüğünü, 180.000 akademisyene başvuru çağrısı gönderildiğini, 174 üniversiteden toplam 1.324 başvuruyla tüm zamanların rekoruna ulaşıldığını ifade etti.

Başvuruların 811'inin Sosyal Bilimler, 483'ünün Mühendislik–Doğa ve Sağlık Bilimleri, 30'unun ise Büyük Ödül kategorisinde olduğu bildirildi.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

BÜYÜK ÖDÜL

Prof. Dr. Özcan Erel

Prof. Dr. Özcan EREL, 15 Ocak 1963 yılında Konya'nın Kulu ilçesinde doğmuştur. 1886 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Profesör unvanını 2004 yılında alan Erel, araştırmaları ve geliştirdiği uluslararası biyokimyasal ölçüm yöntemleriyle önemli bilimsel çalışmalara imza atmıştır.

Ödül Aldığı Konu: Çok çeşitli oksidan moleküllerinin ayrı ayrı analiz edilmesindeki güçlükleri aşarak numunedeki toplam oksidan yükünü yüksek doğruluk ve üstün duyarlılıkla belirleyebilen, kolay uygulanabilir, güvenilir, düşük maliyetli ve otomasyona uyumlu kolorimetrik TOS yöntemini ve ölçüm kitini geliştirmesi; bu yöntemin oksidatif stres belirteçlerinin değerlendirilmesinde uluslararası ölçekte geniş kabul görerek temel araştırmalardan rutin klinik laboratuvar uygulamalarına kadar uzanan alanlarda önemli bir standart oluşturup bilime anlamlı katkılar sağlamasından dolayı Prof. Dr. Özcan Erel, İlim Yayma Ödülleri Büyük Ödülü'nü almaya layık görülmüştür.

MÜHENDİSLİK, DOĞA VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Barış Bayram

Prof. Dr. Barış BAYRAM, 1977 yılında İzmir'de doğmuştur. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamış ve 2018 yılında profesörlük unvanı almıştır.

Ödül Aldığı Konu: İnsan beyninin çalışma biçiminden ilham alan yeni nesil yapay zekâ donanımlarının geliştirilmesine önemli katkılar sunan, mevcut elektronik sistemlere göre çok daha düşük enerji tüketen, daha güvenilir, siber saldırılara karşı aygıt seviyesinde güvenlik sunan ve geleceğin akıllı teknolojilerinde kullanılabilecek özgün bir MEMS nöristör yapısı geliştirmesi, bu çalışma ile yapay zekâ uygulamalarının, akıllı sensörlerin ve veri işleme sistemlerinin daha hızlı, verimli ve erişilebilir hale gelmesine katkıda bulunması, ayrıca Türkiye'nin bu alanda uluslararası görünürlüğünü artıran yenilikçi araştırmaları ve teknoloji geliştirme potansiyelini güçlendirmesi nedeniyle Prof. Dr. Barış Bayram, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nü almaya layık görülmüştür.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Şener Aktürk

Prof. Dr. Şener AKTÜRK, 1981 yılında İzmit'te doğmuştur. 2003 Chicago Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Etnisite, din ve milliyetçilik politikaları üzerine çalışan Aktürk, 2022 yılında profesörlük unvanını almıştır.

Ödül Aldığı Konu: Yaklaşık 500 yıllık bir süre boyunca, İtalya'dan Portekiz'e, Fransa'dan İspanya'ya kadar Batı Avrupa'nın farklı bölgelerindeki tüm Müslüman ve Yahudi nüfusun katliamlar, sürgünler ve zorla din değiştirme yoluyla nasıl yok edildiğini özgün bir soykırım kuramı ve çok sayıda vaka analizi ile ortaya koyan, Papalık liderliğindeki ruhban sınıfının çok çeşitli ödüllendirici ve cezalandırıcı araçlar kullanarak, Batı Avrupa'daki Hristiyan hükümdarları Müslümanlar başta olmak üzere dinî azınlıklarını yok etmeye zorladığını ortaya koyan, "Not So Innocent: Clerics, Monarchs, and the Ethnoreligious Cleansing of Western Europe" başlıklı eserinden dolayı Prof. Dr. Şener Aktürk, Sosyal Bilimler alanında İlim Yayma Ödülü almaya layık görülmüştür.

AKSA, BMC, Hayat Holding, MNG Şirketler Grubu ve Turkcell'in ana sponsor olarak destek verdiği İlim Yayma Ödülleri'nde; Kuzu Grup, Medipol Sağlık Grubu, Memorial, Port Filo ve Torkam Holding platin sponsor, Evyap, Fuzul, Sancak, Tay Group, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve UFS Kurumsal Hizmetler ise altın sponsor olarak yer aldı.