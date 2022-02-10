10 Şubat 2022 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:08

İlim Yayma Vakfı Genel Sekreteri Nurettin Alan açıklama, "Hukuka aykırı bir şekilde ve yetki gaspı yapılarak inşaatımız İBB tarafından mühürlenmiştir" dedi.

Basın açıklaması yapan İlim Yayma Vakfı Genel Sekreteri Nurettin Alan şunları ifade etti:

Süleymaniye'nin ruhuna aykırı düşecek hiçbir şeyin içerisinde olmak istemediğini, yetkili kurum ve kuruluşların alacağı her türlü karar çerçevesinde bu kararlara uyacağını açık bir şekilde ilan ettik

Süleymaniye gibi herkesin gözünün önünde olan bir yerde kaçak yapı yapmanın imkansız olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hukuka aykırı bir şekilde ve yetki gaspı yapılarak inşaatımız İBB tarafından mühürlenmiştir. Süleymaniye ruhumuzdur. Ruhumuzu koruyacağız

Hukuka aykırı bir şekilde ve yetki gaspı yapılarak inşaatımız İBB tarafından mühürlenmiştir

Yapının kaçak olduğuna ilişkin tüm iddiaları reddediyoruz. Yapımızın inşaat ruhsatı alınmıştır

Süleymaniye'nin ruhunu da vakfın hukukunu da koruyacağız. İzinlerde var olan haklarımızı siyasi polemik oluşturmak için ihlal ettiler