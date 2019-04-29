İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan: Dünyanın gönlü en zengin milletiyiz

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince toplanan yardım malzemelerinin Suriye'ye gönderilmesi dolayısıyla Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında tören düzenlendi.

Törene katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırsever bir şehir olduğunu söyledi.

Gönlü zengin bir millete sahip olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye son dönemde dış yardımda milli gelire oranla dünyada birinci. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz belki ama gönlü en zengin millet olduğumuz kesin. Gönül istiyor ki bu Batı'ya da örnek olsun. Dünyada hep zulümle, gözyaşıyla anılan Batı medeniyeti, keşke dünyanın yaralarını sarmaya da birazcık katkı sağlasa birazcık destek olsa. Baktığımız zaman Afrika'nın fakirliğinin temelinde, Batı'nın zulümlerinin yattığını görüyorsunuz. Orta Doğu'daki birçok sıkıntının temelinde Batı'nın Orta Doğu'ya girip çıkmasını görüyorsunuz. Orada oluşturduğu devletçiklerin, sınırların yattığını görüyorsunuz."

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin, ihtiyacı olan herkese yardım elini uzattığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bugün Batı medeniyetinin elinde dünya, çok daha fazla adaletsizliğe gidecektir. Dünyada çok daha fazla hastalıklar, salgınlar, fakirlikler olacaktır. Çünkü Batı'nın tahsis ettiği sosyal düzen güçlünün kazandığı, gücü yetenin haklı olduğu bir düzendir. Onun için zulümler ve adaletsizlikler vardır. Ama bizim milletimiz yanı başındaki Suriye krizinde, ondan önce Irak'taki iç savaşta her zaman yardım elini uzatmıştır. Kendi lokmasını paylaşmış, paylaşmayı bilmiştir. Bu bizim inancımızın gereği, ecdadımızdan gördüğümüzdür. Şimdi de hem sınır ötesine yardım göndermeye devam ediyoruz hem ülkemizde 3 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz hem de evlerine dönebilsinler diye ki bugüne kadar 500 bine yakını dönmüştür, askerimizle, siyasetimizle, barış politikamızla sınır ötesinde barışı tahsis etmek için mücadele ediyoruz."

Konuşmaların ardından un, su ve halı gibi yardım malzemelerinin bulunduğu 38 tır, Suriye'ye gönderildi.