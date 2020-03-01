İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2336
  • EURO
    6,8843
  • ALTIN
    319.519
  • BIST100
    105994
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ilımlı muhalifler, 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı
Güncel

Ilımlı muhalifler, 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı

Ilımlı muhalifler, İdlib'deki çatışmalarda 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı.

01 Mart 2020 Pazar17:21 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 17:21

MSB duyurdu! Rejime ait 2 uçak düşürüldü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti
Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti

Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti

SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu
SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu

SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu

Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi
Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

Türkiye'den savunmada önemli adım
Türkiye'den savunmada önemli adım

Türkiye'den savunmada önemli adım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.