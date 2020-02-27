AA 27 Şubat 2020 Perşembe16:39 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:39

Muhalifler, Rusya'nın hava desteğini alan Esed rejimi güçlerine karşı başlattıkları operasyon kapsamında sabah saatlerinden bu yana İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçe merkezi çevresinde ilerliyor.

Dün Mıceyzir, Salihiyye ve Afes köylerinin kontrolünü yeniden sağlayan muhalifler, gün içinde de Trenbe, Şabur, Dadih ve Zekkar köylerinde hakimiyet sağladı.

Ilımlı muhalifler ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürerken, M4 kara yolunun altındaki güney bölgelere yoğunlaşan rejim güçleri, sabah saatlerinden sonra ilerleme kaydedemedi.

Muhalifler, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada bulunan Serakib ekseninde 20 Şubat'ta operasyon başlatmış ve Neyrab köyünü geri almıştı.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.