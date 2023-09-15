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İlk adım atıldı! Endonezya ordusunda Türkçe seferberliği

Cakarta Yunus Emre Enstitüsü ile Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasında Türkçe öğretimi alanında işbirliği protokolü imzalandı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 16:16 - Güncelleme:
İlk adım atıldı! Endonezya ordusunda Türkçe seferberliği
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Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan yazılı açıklamaya göre, Cakarta YEE, Endonezya'nın dört bir yanına ulaşarak geniş bir yelpazede Türkçe öğretimi faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor.

Cakarta YEE, ülke genelinde gerçekleştirdiği büyük ölçekli Türkçe öğretimi faaliyetlerine bir yenisi ekleyerek Endonezya ordusuna Türkçe kurslarının başlatılmasına yönelik ilk adımı attı.

Bu doğrultuda, Cakarta YEE ile Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasında Türkçe öğretimi alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Enstitünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde, Cakarta YEE Koordinatörü Cemal Şahin ve Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uluslararası İlişkiler Eğitim Dairesi Başkanı Albay Rivan Rembudito Rivai hazır bulundu.

Protokol kapsamında YEE tarafından Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline 4 yıl boyunca Türkçe kursları verilecek, Türkçe Endonezya'nın kuvvet komutanlıklarında tercih edilen ikinci yabancı dil konumuna yükselecek.

Enstitü, bunun yanı sıra bu yıl Endonezya'da deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları personeline de Türkçe kursları düzenlemeyi planlıyor.

Albay Rivai, YEE ile imzalanan protokolün önemine işaret ederek, Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Cakarta YEE Koordinatörü Şahin de protokolün, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler açısından çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Enstitüsü, yıl sonunda Endonezya Milli Savunma Bakanlığı ile Türkçe öğretimi faaliyetlerinden Türkiye'nin kültürel mirasının tanıtımına kadar pek çok alanda iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri perçinleyecek kapsamlı bir protokol imzalayacak.

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