İlk astronot Gezeravcı, Türkiye'nin uzay misyonu hedefini öğrencilere anlattı

Gezeravcı, Mersin'in Silifke ilçesindeki Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, gençlerin uzay çalışmalarına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Gezeravcı, Türkiye'nin uzaya insan gönderebilen 22. ülke olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihinde gerçekleştirmiş olduğu insanlı ilk uzay misyonunu, bir Türk'ün uzaya giderek 22 gün macera yaşaması için icra etmedi. Türkiye Cumhuriyeti, bu görevi geleceğin teminatı olarak gördüğü genç nesillerinin, öğrenci kardeşlerimizin her daim yalpalanan öz güvenini ayağa kaldıracak, gelecekte yürümek istedikleri yollarda ilham alacakları bir görevi onların huzurlarına arz ederek, bünyelerindeki potansiyeli kimsenin yalpalamasına izin vermeyecek şekilde ilham kaynağı olması için yaptı." diye konuştu.

Türkiye'nin uzay alanında gelişmeye başladığına dikkati çeken Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak 2026-2028 yılları aralığında kendi yetki sistemimizle ve ürettiğimiz bilimsel modülü taşıyan bir roketle, ay yüzeyinde bir noktaya erişmeyi planlıyoruz. İki kademeli bir plan bu. İlk kademede, kendi etrafında ve dünyanın etrafında dolaşımına devam eden ayda spesifik bir noktaya dünyanın atmosferinden sağlıklı bir hesaplamayla çıkmış olan roketi, ay yüzeyine sert iniş yaptırmayı planlıyoruz. Bu ilk görevden çıkarmış olduğumuz tecrübeyle hemen ardından ikinci görevi bilimsel modeli taşıyan bir roketle ay yüzeyine yumuşak iniş yaptırmayı planlıyoruz. Amacımız orada bilimsel araştırmalara başlamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, teknolojinin, sanayinin başka alanlarında olduğu gibi ayda da hakkı olanı almak. Ay yüzeyine herhangi bir insan ya da objeyi indirmeyi başarabilmiş dünyada sadece 6 ülke var. Türkiye Cumhuriyeti olarak 7. ülke olma noktasında hedef koyduk."

Programa, Gezeravcı'nın annesi Sıddıka ve babası Ali Gezeravcı ile yakınları da katıldı.