Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için başsağlığı mesajı paylaştı.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN KATAR'DA CENAZE NAMAZI

Şehitlerimiz için Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde cenaze namazı kılındı. Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve Katar Türkiye Müşterek Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Çetin Kaya katılım gösterdi. Katar medyası, namazı "ümmet şehitleri için cenaze namazı" ifadesi ile duyurdu.

Şehitlerimizin naaşları cenaze namazı sonrası askeri uçakla Katar'dan Türkiye'ye uğurlandı.

KATAR'DAKİ ASELSAN TEKNİSYENLERİNİN ŞEHADET HABERİ ANKARA'DAKİ AİLELERİNE VERİLDİ

Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın ailelerine şehadet haberleri verildi. Şehitlerin ailelerinin evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu, sokak ve apartmanlara Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından şehit Kahraman ve Can'ın yakınları ve komşuları ailelere taziyede bulundu.

Ürdün, Irak ve Yemen, Kuveyt, Suriye, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Umman, Katar'daki helikopter kazasında şehit olanlar için Katar ve Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

KATAR'DA DÜŞEN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN BİNBAŞI TAŞTEKİN'İN ISPARTA'DAKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in şehadet haberi, Gülcü Mahallesi'nde yaşayan ailesine Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Süphi Özgödek tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.