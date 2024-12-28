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İlk defa kar görmenin mutluluğu yaşadılar

İzmir'in Bornova, Kemalpaşa, Karabağlar ve Ödemiş ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, gündüz de etkisini sürdürüyor. 8 yaşındaki Ela ve 11 yaşındaki Mehmet Gündar da ilk defa kar gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 13:36 - Güncelleme:
İlk defa kar görmenin mutluluğu yaşadılar
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Bornova ilçesine bağlı 650 rakımlı Beşyol Mahallesi, sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü. Karla kaplanan çam ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgenin karlı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından, kar görmek isteyen İzmirliler aileleriyle mahalleye geldi.

Fotoğraf çektirenler ve kar topu oynayanların yanı sıra bir kişi de ATV ile karlı yolda tur attı.

- İLK DEFA KAR GÖRMENİN MUTLULUĞU YAŞADILAR

ATV turu yapan Uğur Karadağ, AA muhabirine, araçların çıkamadığı bölgeye kar görmek için geldiğini söyledi.

Üşümesine rağmen çok eğlendiğini belirten Karadağ, "Karda ATV turu mükemmel. Ben araçların kaldığı yerden gidiyorum." dedi.

Kent merkezinde kar görmek için çocuklarıyla mahalleye gelen Barış Gündar da sosyal medyada kar yağışını görünce mutlu olduğunu ifade etti. Çocukların kar görmek istediğini aktaran Gündar, "Çocuklar 'gidelim' deyince çıkıp geldik. Ben uzun yıllar karla mücadelede çalıştım aslında ama emekli olunca uzaklaştık. Şimdi çocuklar için geldim." diye konuştu.

8 yaşındaki Ela ve 11 yaşındaki Mehmet Gündar da ilk defa kar gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Karın yoğun olduğu bazı yerlerde iş makineleri yollardaki karları küredi.

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