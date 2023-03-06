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‘İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kura çekimleri yeniden başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı” dedi.

IHA6 Mart 2023 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
‘İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kura çekimleri yeniden başladı
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Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde arsa kura çekimlerinin Ankara ile başlanarak kaldığı yerden devam edileceğini bildirerek, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla (TOKİ) sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

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