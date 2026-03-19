İlk Evim Projesi sakinlerinin bayram heyecanı: Artık kapını kendi evim diyerek açıyorsun

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefiyle hayata geçirilen İlk Evim Projesi, Konya'da yeni bir mutlu tablo ortaya çıkardı. Sarayönü ilçesinde teslim edilen sosyal konutlara Ramazan öncesi yerleşen aileler, bayram sevincini kendi yuvalarında yaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu tabloyu sosyal medyadan duyurdu.

Konya pic.twitter.com/BrL6ZoP9x3 — Murat KURUM (@murat_kurum) March 19, 2026

TOKİ'DEN 81 İLDE 1 MİLYON 757 BİN SOSYAL KONUT HAMLESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için sosyal konut projelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bugüne kadar TOKİ'nin sosyal konut projeleriyle 1 milyon 757 bin sosyal konut ile milyonlarca vatandaş ev sahibi oldu.

AİLELER BAYRAM HEYECANI YAŞIYOR

İlk Evim Projesi kapsamında Konya'nın Sarayönü ilçesi Yukarı Mahallesi'nde yatay mimari anlayışıyla radye temel, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen 127 sosyal konut daha hak sahiplerine teslim edildi. Ramazandan önce evlerine yerleşen vatandaşlar, yeni evlerinde ilk bayramı karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini paylaştı.

'YUVALARIMIZDA ARTIK HER GÜN BAYRAM GİBİ'

Hak sahibi Ayşegül Şimşek'in "Artık kapını kendi evim diyerek açıyorsun" sözlerini alıntılayan Kurum, "Bazen tek bir cümle bütün emeğin, sevincin, şükrün ifadesi olmaya yetiyor. Yuvalarımızda artık her gün bayram gibi." ifadesini kullandı.