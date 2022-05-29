İlk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların yapıldığı şölen alanına giriş yaptı.

Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.

"KAÇMA KONUSUNDA MUHALEFET PARTİSİ ÇOK VASIFLI"

24 TV'de "Millet Bahçesi Özel Yayını"na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Muhalefet ağaca ve yeşil alana karşı. 2053 bitkiyi ve çiçeği toprağa vereceğimiz bu şölene karşı. Bu ülkede kaçmanın kitabı yazılacaksa eğer bunu ana muhalefet partisi yazar. Ana muhalefet partisi bu konuda çok vasıflı" dedi.

NUH ALBAYRAK: 1453'ÜN YÜZ KATI BURAYA AĞAÇ DİKİLECEK

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Çok anlamlı bir gün yaşıyoruz bugün. Millet için yepyeni bir alan olacak. Tarih seçimi olarak elbette İstanbul'un fethinin 659. yılı olması açısından çok anlamlı. Aynı zamanda bu tarih, tam dokuz yıl önce bugün, Taksim'de dört tane ağacın yeri değiştirildi diye bir fırtınanın koparıldığı tarih. Şimdi bugünkü törenle onun rövanşı olarak çok ciddi ve anlamlı bir cevap veriliyor. Çünkü buraya bırakın 4 ağacı 1453'ün yüz katı ağaç dikilecek ve dedikoduların ötesinde milletin nefes alacağı bir yer olacak. Buna şahit olmaktan çok mutluyum." dedi.

"Muhalefetin bu projeye itirazlarının gerekçesi nedir" sorusuna cevap veren Albayrak, "Biz bu tarza maalesef alıştık artık. Muhalefetin kendince muhalefet tarzı. İflas etmiş, müfris siyaset biçimi bu bence. Çünkü başarılı bir proje ortaya koyamayınca bu enfeksiyonlu yolu seçiyorlar. Bunların yalan mı, doğru mu diye bir dertleri yok. Muhakeme yetilerini kaybetmişler. O yüzden muhalefetin berbat ve çirkin çelişkilerini ortaya koymamız lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına kaset operasyonuyla geldiği herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Albayrak, "Kılıçdaroğlu bu konuda bir şey söylediğini duydunuz mu? Bu konuyu yalanlamıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, 2010'dan itibaren CHP'nin başına operasyon sonucu gelen bir projedir. Bunların amacı algı operasyonlarıyla karşı taraftan alabildiğince oy alabilmek, yalan, doğru gibi bir dertleri yok" dedi.

Albayrak, " 2023 seçimlerine giderken biz çok çarpıcı, alışık olmadığımız sahnelerle karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum." dedi.

MUSTAFA KARTOĞLU: BURASI BİR SİYASİ ARENA DEĞİL, BURASI BİR İSTANBUL ARENASIDIR

Akşam Gazetesi GYY Mustafa Kartoğlu, "Burası aslında milletin kendi geleceğini kurtardığı mekan. O bakımdan manası büyük. Sadece bir Atatürk Havalimanı değil. Ayasofya'nın açılması, bugünkü kutlamalar Türk milletinin bu parlayan yıldızının sönmeyeceğinin ikrarıdır, tekrar edilmesidir. Burası bir siyasi arena değil, burası bir İstanbul arenasıdır. Burası bir millet arenasıdır. O yüzden millet bahçesi yapılıyor. O yüzden burada küçük siyasi hesaplara yer yok. Ben bugünü Türkiye'nin de büyük güçlerle iş birliği için muhalefet yapanlarla, Türkiye'de büyük güçlerin baskılarına karşı direnerek yeniden inşa etmeye çalışanların mücadelesi olarak görüyorum" dedi.

Akşam.com.tr Gen. Yay. Yön. Serkan Fıçıcı, "Siz siyasetinizi "Türkiye kaybederse biz kazanırız" düşüncesi üzerine kurarsanız anlamsızlıklar içerisinde olursunuz. 90'lı yıllarda Haliç bataklıktı. Sayın Erdoğan, dünya literatürüne giren bir çalışmayla Haliç'i bataklık olmaktan kurtardı" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına ise tepki gösteren Serkan Fıçıcı, "NATO üyeliği tartışmalarında Finlandiya ve İsveç, CHP'li Ünal Çeviköz'den çok daha makul davranıyor. Kimin hesabına çalışıyorsunuz anlamak mümkün değil" dedi.

Muhalefetin birbirlerini yiyerek yok edeceğini belirten Serkan Fıçıcı, " Bu adaylık yarışı sanırım Akşener'e de ulaşacaktır. Bugün muhalefet her gün başka bir yalan ve iftirayla kaos kovalıyor gibi. Ortada hizmet ve eser adına bir vizyon yok. Biz istesek de, istemesek de tarihi gidişat bize bir görev yükler. Biz de 1071'den beri bu görevi taşıyan bir milletiz." dedi.



2018 yılından itibaren Millet Bahçelerinin yapıldığını vurgulayan Star Gazetesi Yazarı Halime Kökçe, "Millet bahçesi 2018 seçim kampanyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin seçim vaatlerinden biriydi. O tarihten itibaren bütün illerimizde millet bahçeleri yapıldı" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerdeki yapılaşmaya dikkat çeken Diriliş Postası Yazarı Murat Özer "AK Parti iktidarı beton iktidarıdır" diyenler aslında o ilçe belediyelerini yıllardır kendileri yönetiyorlar ve İstanbul'un en büyük gökdelenleri o ilçe belediyeleri sınırları içerisinde" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Muhalefet düğüne gider zurna beğenmez, hamama gider kurna beğenmez. Ne yapılacağını bilmeden bazı şeylere itiraz ediyor" dedi.



Bugün yeni bir şark meselesinin Türkiye'nin başına örülmeye çalışıldığına işaret eden Yeditepe Üni. Öğr. Üy. Dr. Furkan Kaya, "Muhalefet olsanız da devlet meselelerinde mutlaka devlet başkanının ve siyasetinin arkasında durmak zorundayız. 15 Temmuz darbe girişimi eğer başarılı olsaydı, Türkiye'nin bugünkü sınır ötesi harekat noktalarından bir işgal süreci başlayacaktı ve bir terör devleti kurulmak istenecekti." dedi.



İst. Med. Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Ahmet Akın, "Atatürk'ün ilkelerini yaşatan, Atatürk'ün bakiyesini devam ettiren kişi demektir. Bütün kötülemelere ve engellemelere rağmen halkımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmıyor. Cumhurbaşkanımıza "Kaçacak" diyenler aslında kendileri tankın arasından kaçan ve kravatını takıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde darbenin sonuçlanmasını bekleyen kişiler. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İETT'nin yılda kaç kere arttığını, 3,5 liradan 7 liraya çıktığını bilmiyorsa neyi bilebilir?" açıklamasında bulundu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Burada bina yapılması, imara açılması diye bir şey söz konusu değil. Ben muhalefetteki arkadaşlarımın gerçekçi bir gözlükle bunu görmelerini istiyorum" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Ben gençlerimizin bir kuşak, Z kuşağı diye sınıflandırılmasını şiddetle reddediyorum. Bu toprağın çocukları olarak bu gençleri kabul edeceğiz" dedi.