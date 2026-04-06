Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hava ambulansı hizmeti vermek için tasarlanan 3 GÖKBEY helikopterini, 6-8 ay içinde, Sağlık Bakanlığının ihtiyaçlarını karşılamak üzere teslim edeceklerini söyledi.

"GÖKBEY Hava Ambulansı Havalanma Lansmanı, Üretimi ve Uçuş Test Faaliyetini Yerinde İnceleme Programı", Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, GÖKBEY helikopterinin yerli ve milli kabiliyetlerle geliştirildiğini belirtti.

Söz konusu helikopterin tasarım ve üretim sürecinin tamamen yerli mühendislik altyapısına dayandığını vurgulayan Görgün, platformun Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına uygun şekilde geliştirildiğini ifade etti.

Görgün, GÖKBEY'in her gün büyüyen kıymetli bir platform olduğunu anlatarak, "Hem hava hem deniz hem kara birçok platformu, yerli ve milli olarak tasarlıyoruz, üretiyoruz ve son kullanıcıya teslim ediyoruz." dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Haluk Görgün, GÖKBEY helikopterinin genel maksat görevleri için tasarlandığını ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip olduğunu dile getirerek, Sağlık Bakanlığının da ambulans helikopter ihtiyacını yerli platform üzerinden karşılama yönünde güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Görgün, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyacı üzere seri üretim siparişleri verilirken, Sağlık Bakanlığımız da özellikle ambulans helikopter ihtiyaçlarını yerli milli platform üzerinden karşılamak üzere bir kararlılık, bir irade ortaya koydu." diye konuştu.

GÖKBEY'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Helikopterin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Görgün, GÖKBEY'in 6 ton sınıfında bir genel maksat helikopteri olduğunu belirtti.

Görgün, toplamda 80 tane üretilecek helikopterin yaklaşık 1 ton yakıt kapasitesi bulunduğunu, 3,8 saat havada kalabildiğini ve 700 kilometre menzile erişebildiğini anlattı.

İlk teslimatın takvimine de değinen Görgün, "Bu helikopterimizin 3 tanesini, inşallah, önümüzdeki 6-8 ay içinde, Sağlık Bakanlığımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Görgün, GÖKBEY helikopterinin sertifikasyon sürecinin önemli bir aşamasının tamamlandığını belirterek, özellikle ambulans görevlerine yönelik ek testlerin yapılacağını da bildirdi.

Savunma sanayisinin altyapısının sağlık gibi farklı alanların ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanıldığına işaret eden Görgün, bu anlamda kurumlar arasında işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Konuşmanın ardından GÖKBEY ambulans helikopteri, test uçuşu gerçekleştirdi.

"DEVLETİMİZİN ŞEFKAT ELİ OLACAK"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dağ başında mahsur kalan bir vatandaşımız, organ nakli bekleyen bir hastamız veya acil müdahale gereken bir evladımız için her saniye altın değerindedir. GÖKBEY, en zorlu coğrafi şartlarda, en sert iklimlerde o vatandaşlarımıza uzanan devletimizin şefkat eli olacaktır." dedi.

Bakan Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) düzenlenen GÖKBEY Hava Ambulansı Havalanma Lansmanı, Üretimi ve Uçuş Test Faaliyetini Yerinde İnceleme Programı'na katıldı.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Şu an hissettiğim gururu ve heyecanı kelimelerle tarif etmek imkansız. Bugün burada sadece bir helikopterin uçuş testine değil, Türkiye Yüzyılı'nın gökyüzündeki şifa imzasına hep birlikte şahitlik edeceğiz. İzleyeceğimiz havalanış aslında yerli ve milli mühendisliğimizin, insanımızın emeğinin ve 'en iyisini biz yaparız' iddiamızın yükselişidir." dedi.

TUSAŞ'ın GÖKBEY'in ambulans konfigürasyonuyla gerçekleştireceği test uçuşunun, sağlık sistemi için bir devrim niteliği taşıyacağını vurgulayan Memişoğlu, "Biz hekimler zamanla yarışırız. Dağ başında mahsur kalan bir vatandaşımız, organ nakli bekleyen bir hastamız veya acil müdahale gereken bir evladımız için her saniye altın değerindedir. GÖKBEY, en zorlu coğrafi şartlarda, en sert iklimlerde o vatandaşlarımıza uzanan devletimizin şefkat eli olacaktır." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, hava ambulansı hizmetinin başladığı 2009 yılından bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Halihazırda 2 uçak ve 15 helikopterden oluşan hava ambulans filomuzla yurdumuzun en uzak noktalarına kadar erişebiliyoruz. Hava ambulansı hizmetine başladığımızda bir hayal kurmuştuk. Bugün o hayali kendi evlatlarımızın alın teriyle gerçekleştiriyoruz. Her şey hayal etmekle başlıyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bir olmamız, beraber olmamız hep birlikte büyük Türkiye olmamız."

"GÖKBEY, UÇAN BİR ACİL SERVİS"

"GÖKBEY, içinde aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edebildiğimiz, adeta uçan bir acil servis." ifadesini kullanan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok yerinde yüksek teknoloji maalesef yıkmak, yok etmek için havalanırken, Türkiye'nin teknolojisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde can kurtarmak, nefes olmak için havalanıyor. Pandemi döneminde 45 günde solunum cihazı üreten o adanmışlık, bugün GÖKBEY ile sağlık filomuzu taçlandırıyor. Bu yıl içinde 3 adet GÖKBEY ambulansımızı envanterimize katarak, gökyüzündeki gücümüze güç katacağız. GÖKBEY, 'Üreten Sağlık' vizyonumuzun gurur nişanesi olacak. GÖKBEY'i hayalden gerçeğe dönüştüren mühendislerimize, teknisyenlerimize ve bu vizyona omuz veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün gurur günümüz. GÖKBEY, milletimizin duasıyla havalanacak artık semalarımızda, yerli teknolojimiz vatandaşlarımızı şifaya ulaştırmak için süzülecek."

Programa katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Sağlık Bakanı Memişoğlu ile birlikte GÖKBEY helikopteri inceleyerek, test uçuşuna katıldı.