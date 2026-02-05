İlk günden beri sahadaydı! Baykar hem hayat kurtardı hem yuva kurdu

"Asrın felaketinden asrın inşasına" uzanan süreci ele alan "UMUT HEP VAR" belgeseli kapsamında Selçuk Bayraktar'ın deprem sürecinde yürütülen yardım çalışmalarına sağladığı destek ile Baykar tarafından hayata geçirilen 1012 kalıcı konut projesi ve Akıncı ile Bayraktar TB2'lerin arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarında üstlendiği rol ele alınıyor.

Depremin ardından Baykar bünyesinde oluşturulan koordinasyonla hem sahadaki ihtiyaçların tespit edilmesi hem de arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla hızlı adımlar atıldı.

Selçuk Bayraktar, depremin yaşandığı geceyi ve ilk saatlerde yürütülen çalışmaları anlattı.

1999 depremini yaşamış biri olarak ilk anda depremin büyüklüğünü duyunca endişelendiğini belirten Bayraktar, Baykar bünyesinde hızlı şekilde koordinasyon sağladıklarını söyledi.

Bayraktar, "Baykar'daki arkadaşlarımız hemen AFAD'la koordinasyona, iletişime geçerek neler yapabileceğimizle alakalı kriz masası diyebileceğim bir grup kurduk." diye konuştu.

Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarının afet dönemlerinde koordinasyon ve arama maksatlı kullanılabildiğine dikkati çeken Bayraktar, Akıncı ve Bayraktar TB2'nin deprem bölgesinde 2500 saatten fazla uçuş yaptığını bildirdi.

Depremin ilk günlerinde hava şartlarının olumsuz olduğunu dile getiren Bayraktar, "Özellikle Akıncı ilk gün hava muhalefeti çok yoğun olduğundan, neredeyse hiçbir hava aracı uçamayacak halde olduğunda, meteorolojinin en kötü olduğu günde Akıncı ilk andan itibaren görev aldı." dedi.

- "KONUT SEFERBERLİĞİ OLARAK DUYURDUK"

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yanı sıra Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Can Sağlığı Vakfı bünyesindeki ekip ve gönüllülerle birlikte ilk hafta içinde deprem bölgesine gittiklerini, hem yardım çalışmaları yürüttüklerini hem de sahadaki ihtiyaçları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını anlattı.

Deprem bölgesinde yaşanan yıkımı yakından görmenin kendisini derinden etkilediğini belirten Bayraktar, özellikle Hatay'ın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Bölgede gördüğü en çarpıcı tablonun ise toplumun her kesiminden insanların gösterdiği dayanışma olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Hakikaten de iyiliğin, merhametin bizim toplumumuzda nasıl büyük bir çınar olduğunu bir anlamda bana gösterdi." diye konuştu.

Bayraktar, deprem sonrası süreçte insanların bir anda her şeyini kaybettiğini, geleceğe dair en temel ihtiyacın "umut" olduğunu ve bu noktada uzun soluklu bir hedef olarak depremzedelerin ev sahibi olmasının en güçlü motivasyonlardan biri olacağını değerlendirdiklerini belirtti.

Bu nedenle Baykar olarak barınma desteğine yönelik bir adım attıklarını vurgulayan Bayraktar, "Devletimize bağışlamak üzere en fazla hasar gören 3 ilimizde 1012 konut inşa etmeye başladık. Bunu da bir konut seferberliği olarak duyurduk." dedi.

Konutların inşa sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile istişare ettiklerini anlatan Bayraktar, "Nereleri yapmamız lazım, nasıl yapmamız lazım? Onlar da yer gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Şantiyelerdeki çalışmalara ilişkin gözlemlerini de aktaran Bayraktar, ekiplerin projeye yüksek motivasyonla yaklaştığını, çalışanların adeta kendi evini inşa eder gibi yaptıklarına şahit olduğunu söyledi.

- "GENÇ KARDEŞLERİMİN HAYALLERİNİ HİÇ DARALTMAMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

Bayraktar, deprem sonrası süreçte toplumun gösterdiği dayanışmanın ve direncin Türkiye'nin gençlerine de önemli bir mesaj taşıdığını belirterek, gençlere hayallerini daraltmamaları çağrısında bulundu.

"Genç kardeşlerimin özellikle hayallerini, ufuklarını hiç daraltmamasını tavsiye ediyorum." diyen Bayraktar, "Böylesine büyük bir acının ardından dahi milletçe büyük bir gayretle ayağa kalkılabildiğini" vurguladı.