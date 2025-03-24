Kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladı.

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamanın ardından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen bugün belediyeye gelerek görevine başladı. Belediyenin sosyal medya sayfasında yapılan açıklamada ise "Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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Belediye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Şişli Belediye Başkan Vekili Ertürkmen, caddedeki bayrak ve posterler toplattı. Belediye personeli içeri alınmazken bina önündeki bekleyiş sürüyor.

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