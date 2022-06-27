İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2022 Pazartesi / 28 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5562
  • EURO
    17,5833
  • ALTIN
    970.267
  • BIST100
    2529.26
Güncel

İlk kafile Şanlıurfa'dan yola çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualarla uğurlandı.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Siverek Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde düzenlenen törene, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan Siverek Müftüsü Muhammed Çiçek, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını tebrik etti.

Törende, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adaylarının duygu dolu anlar yaşadıkları görüldü.

Hacı adaylarından Osman Güzeldağ, kardeşi Ahmet Güzeldağ ile kutsal topraklara gittiğini belirterek, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Yapılan duanın ardından aileleri ile vedalaşan hacı adayları, otobüslerle gittikleri GAP Havalimanı'ndan kutsal topraklara geçecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.