  İlk kez 24 TV görüntüledi: Terör örgütü YPG'den kilise altına tünel
Güncel

İlk kez 24 TV görüntüledi: Terör örgütü YPG'den kilise altına tünel

Suriye'nin Tabka kentinde 13 yıl boyunca tünel kazan YPG'li teröristler, başlatılan operasyonun ardından Suriye ordusunu görünce her şeyi bırakıp kaçtı. Suriye ordusu, Tabka'da kilisenin altına kazılan tünellere girdi. O anlar, Türk televizyonlarında ilk kez 24 TV'de yer aldı.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
İlk kez 24 TV görüntüledi: Terör örgütü YPG'den kilise altına tünel
Terör örgütü YPG'nin Suriye Tabka'da kilise altına inşa ettiği bomba ve mühimmat dolu tünel ilk kez 24 TV tarafından görüntülendi.

Teröristlerce çeşitli tuzaklarla donatılan tünellerde, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin yer aldığı görüldü.

İŞTE İLK KEZ 24 TV'DE YAYIMLANAN O TÜNELDEN İLK GÖRÜNTÜLER:

24 TV muhabiri Eren Coşkundili ve 24 TV Şef Kameramanı Uğur Tüney, sıcak çatışma noktalarında terörün izini sürüyor. 24 ekibi bu kez Tabka'da, terör örgütü YPG'nin bir kilisenin altına inşa ettiği en uzun ve en derin tünele girdi.

TERÖRÜN KİLİSE ALTINDAKİ KARANLIK YÜZÜ

Terör örgütü YPG, sivillerin ve kutsal mekânların arkasına saklandı. Kilisenin altı metrelerce kazıldı, ortaya Fırat Nehri'ne kadar uzanan dev bir terör tüneli çıktı.

24 EKİBİ TERÖR TÜNELİNDE

Tabka'daki en geniş, en uzun ve en derin terör tüneline giren 24 ekibi, teröristlerin kaçarken geride bıraktığı eşyaları görüntüledi.

Labirent mantığıyla inşa edilen tünel, adeta yer altı üssü.

KİLİSENİN ALTI CEPHANELİĞE DÖNMÜŞ

Terör örgütü YPG'nin, kilisenin altını cephaneliğe çevirdiği ortaya çıktı

Çeşitli roket başlıkları, silah ve mühimmatlar ile yaşam malzemelerinin yer aldığı görüldü.

Öte yandan labirent mantığıyla inşa edilen tünellerde çeşitli tuzak ve mayınların da bulunması gözlerden kaçmadı.

Popüler Haberler
