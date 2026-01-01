İSTANBUL 4°C / -1°C
Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Pakistan'ın idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de ilk okulunu açmaya hazırlanıyor. 45 derslikli okul yerleşkesinde okul öncesinden lise seviyesine kadar ulusal ve uluslararası programların uygulanması ve yaklaşık 1000 öğrencinin nitelikli eğitime erişmesi hedefleniyor.

1 Ocak 2026 Perşembe 16:24
İlk kez açılacak! Türkiye'den Cammu Keşmir hamlesi
TMV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Maarif Vakfı ile Azad Cammu Keşmir hükümeti arasında bugün imzalanan mutabakat zaptı ile vakfın, Muzaffarabad'da eğitim faaliyetine başlaması kararlaştırıldı.

Azad Cammu Keşmir'de nitelikli eğitime erişimin artırılmasını hedefleyen TMV, Pakistan'daki 26'ncı okul yerleşkesini bölgenin Muzaffarabad şehrinde açmak üzere, Azad Cammu Keşmir hükümeti ile mutabakat zaptı imzaladı.

Açılacak yeni eğitim kurumuna ilişkin mutabakat metni, Azad Cammu Keşmir Hükümeti Başbakanlık Müsteşarı Khushal Khan'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle imzalandı.

TMV'nin, Cammu Keşmir'de eğitim faaliyetine başlamasına yönelik süreç, Türkiye ile Pakistan arasında eğitim alanındaki işbirliği çerçevesinde imzalanan mutabakat metniyle resmiyet kazandı.

1000 ÖĞRENCİNİN EĞİTİME ERİŞMESİ HEDEFLENİYOR

45 derslikli okul yerleşkesinde okul öncesinden lise seviyesine kadar ulusal ve uluslararası programların uygulanması ve yaklaşık 1000 öğrencinin nitelikli eğitime erişmesi hedefleniyor.

Yeni okulun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, halihazırda Pakistan'ın 9 farklı şehrinde 25 kampüste, 13 binden fazla öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunuyor.

Azad Cammu Keşmir'de hayata geçirilecek bu yeni eğitim yatırımıyla, Türkiye ile Pakistan arasındaki eğitim alanındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2025'te Pakistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında gündeme gelmiş, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da yakından takip edilmişti.

