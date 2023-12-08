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  • İlk kez bir Türk, Bosna Hersek adına Panama'ya diplomat olarak atandı
Güncel

İlk kez bir Türk, Bosna Hersek adına Panama'ya diplomat olarak atandı

Trabzonlu iş insanı Fatih Kol Panama'ya fahri başkonsolos olarak atandı.

8 Aralık 2023 Cuma 17:19 - Güncelleme:
İlk kez bir Türk, Bosna Hersek adına Panama'ya diplomat olarak atandı
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Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri yanısıra profesyonel futbol kulübü sahipliği de yapan iş insanı Fatih Kol, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi kararı ile Panama'ya fahri konsolos olarak atandı. Kol'un atama kararını Panama Devlet Başkanı da onayladı.

Atama kararı onaylanan Kol, Panama Cumhurbaşkanlığı Büyükelçilik ve Konsolosluk İşleri Dairesi Başkanı Diomedes Carles'e Güven mektubunu sundu. İş insanı Fatih Kol'un Panama'da farklı sektörlerde yatırımları bulunuyor.

BİR DİZİ SEKTÖRDE YATIRIMI VAR

İş insanı Kol'un yatırım yaptığı sektörler arasında bakır, mermer, kömür, demir-çelik, savunma sanayi, otomotiv endüstrisi ve bankacılık yer alıyor.

YENİ TİCARET ALANLARINA YÖNELECEK

Fahri konsolos olarak atanan Fatih Kol, Bosna Hersek ile Panama arasında ekonomi, turizm, kültür ve spor alanlarında köprü görevi yapacak. Avrupa ekonomisini boğan ve bölgesel düzeyde ortaya çıkan ekonomik krizler dikkate alınarak, yeni ticaret bölgelerinde faaliyet yürütmek üzere bu iki ülkeden yatırımcıların birbirine bağlanması planlanıyor.

KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK

Kol'un, yatırım fırsatlarının yanı sıra ekonomi, turizm, kültür ve spor alanındaki ilişkileri güçlendirecek bir dizi organizasyonu planladığı kaydedildi.

  • Fatih Kol
  • Trabzonlu iş insanı
  • Panama fahri başkonsolos

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