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İlk kez gündemli olarak toplanan KPDK toplantısı Bakan Selçuk başkanlığında başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) tarihinde ilk kez gerçekleşen gündemli toplantısına başkanlık ediyor. KPDK'nın gündemi ise COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi.

IHA15 Eylül 2020 Salı 15:47 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 16:07
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) ilk gündemli toplantısı başladı. Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

KPDK, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanırken yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen toplantı, pandemi sürecinde tedbirlere uygun olarak gerçekleşiyor. Salonda sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni olurken, temizlik ve maske kurallarına göre de önlemler alındı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

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